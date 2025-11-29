Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3023324
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

CM योगी का ऐलान, यूपी के लाखों युवाओं को मिलेगा अपने ही जिले में राेजगार, गोरखपुर से की बड़ी घोषणा!

Gorakhpur News: सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 36वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे थे. इस दौरान सीएम योगी ने गीडा के विभिन्न सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 408 करोड़ रुपये के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Gorakhpur News: यूपी के लाखों युवाओं को उनके गृह क्षेत्र में ही नौकरी और रोजगार मिलेगा. प्रदेश सरकार ने इसके लिए पहल की है. इतना नहीं नहीं सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का ऐसा वातावरण बनाया जहां गुंडागर्दी नहीं चलती. गुंडा टैक्स, माफियाराज, मनमानापन नहीं चलता. अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. ये बातें सीएम योगी ने गोरखपुर से कहीं.  

गोरखपुर पहुंचे थे सीएम योगी 
सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 36वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे थे. इस दौरान सीएम योगी ने गीडा के विभिन्न सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 408 करोड़ रुपये के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. 6139 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के लिए आवंटित 115 भूखंडों में से पांच निवेशकों को अपने हाथों से आवंटन प्रमाण पत्र सौंपा. सीएम योगी ने लखनऊ में 34 करोड़ रुपये से बनने वाली फ्लैटेड फैक्ट्री और गोरखपुर में 3.91 करोड़ रुपये की लागत वाली ओडीओपी पैकेजिंग सीएफसी का शिलान्यास किया.  

किसी भी अन्नदाता के साथ अन्याय नहीं 
सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? इसके लिए लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं. उन्होंने कहा कि यूपी में सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना. अन्नदाता किसानों के साथ सीधे संवाद हुआ. जमीन का उन्हें अच्छा मुआवजा देना प्रारंभ हुआ. सरकार का स्पष्ट मानना है कि किसी भी अन्नदाता किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. उससे बात की जानी चाहिए. किसी भी गरीब को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, यही सरकार का संकल्प भी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गीडा के 36 साल पूरे 
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 36 वर्ष पूर्व हुई थी, पर स्थापना के साथ ही इस पर कुछ बीमारियों ने भी हमला प्रारंभ कर दिया था. 1989 से लेकर 1998 तक गीडा की औद्योगिक गतिविधियां लगभग शून्य रहीं. धरना-प्रदर्शन चलते थे, गोलीकांड होते थे, अव्यवस्था चलती थी. न सरकार का विजन था और न ही यहां पर कोई कार्य करने की इच्छाशक्ति थी. परिणाम हुआ कि गीडा तो चल नहीं पाया था लेकिन गोरखपुर का खाद कारखाना जरूर बंद हो गया था. गोरखपुर में इंसेफलाइटिस की बीमारी कहर बनकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को निगलती हुई दिखाई दे रही थी. 

लाखों युवाओं को गृह जनपद में रोजगार और नौकरी मिलेगी
योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व प्राप्त होने के बाद से हम नए बदलते हुए भारत को देख रहे हैं. बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश अपने आपको पीछे नहीं कर सकता. उत्तर प्रदेश ने भी तेजी के साथ भारत के बदलाव के साथ अपने आपको तैयार किया. आज परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आने के बाद 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए. 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जा चुके हैं. पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव इसी दिसंबर महीने में हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे. उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार अपने ही जनपद में, अपने प्रदेश में सुलभ कराने का एक बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है. 

भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार 
उन्होंने कहा कि देश की सबसे तेज विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश ने आज अपने आप को स्थापित किया है. देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है. देश की पहली रैपिड ट्रेन यूपी में, देश की पहली इनलैंड वाटरवे भी यूपी में है. देश में सबसे अधिक मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास हैं. देश के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी में हैं. यहां 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, जिनमें चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं. पांचवां और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट 'जेवर' तैयार हो चुका है. अगले एक महीने के अंदर पीएम मोदी के कर-कमलों से इसका उद्घाटन भी कराने जा रहे हैं. 

(एजेंसी इनपुट के साथ)

 

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Gorakhpur News
CM योगी का ऐलान, यूपी के लाखों युवाओं को मिलेगी अपने ही जिले में राेजगार
Bahraich news
बहराइच में लौटा 'शैतान', 8 घंटे में दो मासूमों का शिकार, शाम होते ही गांव वीरान
Uttarakhand news
यूरोप से आई नन्ही परी! कार्बेट पार्क में पहली बार दिखा दुर्लभ नजारा
Lucknow news
लखनऊ मेट्रो को मिली नई रफ्तार, 40 एकड़ जमीन तय, ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर को मिले पंख!
lucknow weather alert
उत्तर प्रदेश में IMD ने दिये बारिश के संकेत! जानें लखनऊ के मौसम का ताजा हाल
Jhansi News
उठो मेडिकल चेकअप होगा... 7 फेरों से पहले दूल्हे को पुलिस ले गई, 3 दिन बाद बजी शहनाई
Muzaffarnagar news
चले आइए, आरती सीढ़ियों से गिर गई है..फिर मायके वालों ने ससुराल में देखा भयावह दृश्य
UP Politics News
SIR के बहाने वोट छीनना चाहते हैं...अखिलेश यादव का केंद्र और चुनाव आयोग पर हमला
Shahjahanpur News
हाईवे पर मुर्गों की लूट...कोई बोरे में तो कोई हाथ में ही ले भागा
lalitupur latest new
5 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, लौटकर पति के पास आई तो कियाअजब बंटवारा