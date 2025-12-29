यूपी के हर मंडल में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज, गांव-गांव में खेल मैदान और जिले में बनेगा बड़ा स्टेडियम

Gorakhpur News: गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेल और खिलाड़ियों के उत्थान को लेकर बड़ा ऐलान किया है. बता दें कि सीएम ने कहा है कि सरकार हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की तैयारी कर रही है.
Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया है. बता दें कि प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. साथ ही हर गांव में खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिला स्तर पर बड़े स्टेडियम बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है.
गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम
गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा–2025 के पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर सीएम योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को बेहतर सुविधा देकर खेलों में नई पहचान दिलाना है. उन्होंने बताया कि गोरखपुर में बेलीपार के पास इंटरनेशनल स्टेडियम प्रस्तावित है, जबकि 63 करोड़ रुपये से रीजनल स्टेडियम का नवीनीकरण किया जा रहा है. इसके अलावा वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक स्टेडियम भी तैयार किया जा रहा है.
यूपी सरकार की ओर से मेरठ में शुरू की गई मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस बताया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लक्ष्य यह है कि खेल शिक्षा, प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी एक ही स्थान पर मिल सके.
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि आगे से कामकाजी और रिटायर्ड लोगों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. छात्रों के लिए बालक-बालिका वर्ग में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी. उन्होंने कहा कि खेलेगा युवा तो खिलेगा देश, स्वस्थ शरीर से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है.
विधायक खेल स्पर्धा–2025 में एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, जूडो और कुश्ती सहित कई खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 1000 खिलाड़ी प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े. सीएम योगी ने कबड्डी और कुश्ती के फाइनल मुकाबले देखे और विजेताओं को पदक, ट्रॉफी व उपहार देकर सम्मानित किया. इस दौरान मंच पर मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव और सांसद रविकिशन शुक्ल मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश में खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर में हो रहे बदलावों की सराहना की.
