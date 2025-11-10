हर स्कूल में अब अनिवार्य होगा 'वंदे मातरम', CM योगी का बड़ा ऐलान, कहा—देश में फिर किसी जिन्ना को पनपने नहीं देंगे

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर से शुरू हुई राष्ट्रीय एकता पदयात्रा के अवसर पर कई व्यापक घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अब से वंदे मातरम गीत का गायन अनिवार्य किया जाएगा और यह गीत राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करेगा.

उन्होंने भाषण में यह भी कहा कि देश में फिर किसी तरह का विभाजन नहीं होने दिया जाएगा. अपने शब्दों में मुख्यमंत्री ने बताया कि “अब भारत में जिन्ना जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं होने देंगे” और देश को एकता बनाए रखने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भाषा और जाति के नाम पर बांटने की कोशिशें हो रही हैं, पर राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता.

यह एकता पदयात्रा गोरखपुर में सरदार बल्लभभाई पटेल की स्मृति में निकाली जा रही है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल को नमन किया और उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया विशेषकर देश की रियासतों को एक करने में उनका योगदान.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन्ना ने इसी गीत का विरोध किया था, और यदि कांग्रेस ने उस समय उसका विरोध किया होता तो विभाजन न होता ऐसा भी उनका तर्क रहा. पदयात्रा और इन घोषणा पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा. घटना के बाद सुरक्षा और शांति बनाए रखने पर प्रशासनिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है.

और पढे़ं: मथुरा में धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट, 18 सेक्टरों में तैनात होंगे 3000 जवान

