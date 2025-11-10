Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2995859
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

हर स्कूल में अब अनिवार्य होगा 'वंदे मातरम', CM योगी का बड़ा ऐलान, कहा—देश में फिर किसी जिन्ना को पनपने नहीं देंगे

Gorakhpur News: गोरखपुर में सरदार बल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एकता यात्रा को हरी झंडी दिखने के दौरान यूपी के सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि अब राज्य के सभी स्कूलों में में अब से वंदे मातरम गीत का गायन अनिवार्य किया जाएगा. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 10, 2025, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Gorakhpur News:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर से शुरू हुई राष्ट्रीय एकता पदयात्रा के अवसर पर कई व्यापक घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में अब से वंदे मातरम गीत का गायन अनिवार्य किया जाएगा और यह गीत राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करेगा.

उन्होंने भाषण में यह भी कहा कि देश में फिर किसी तरह का विभाजन नहीं होने दिया जाएगा. अपने शब्दों में मुख्यमंत्री ने बताया कि “अब भारत में जिन्ना जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं होने देंगे” और देश को एकता बनाए रखने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भाषा और जाति के नाम पर बांटने की कोशिशें हो रही हैं, पर राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता.

यह एकता पदयात्रा गोरखपुर में सरदार बल्लभभाई पटेल की स्मृति में निकाली जा रही है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल को नमन किया और उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया विशेषकर देश की रियासतों को एक करने में उनका योगदान.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन्ना ने इसी गीत का विरोध किया था, और यदि कांग्रेस ने उस समय उसका विरोध किया होता तो विभाजन न होता ऐसा भी उनका तर्क रहा. पदयात्रा और इन घोषणा पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा. घटना के बाद सुरक्षा और शांति बनाए रखने पर प्रशासनिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है.

और पढे़ं: मथुरा में धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट,  18 सेक्टरों में तैनात होंगे 3000 जवान
 

TAGS

Gorakhpur NewsCM Yogi Adityanath

Trending news

CM Yogi in Gorakhpur Janta Darshan
गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, फरियादियों की सुनी समस्याएं,अफसरों को दिया आदेश
Gorakhpur News
हर स्कूल में अब अनिवार्य होगा 'वंदे मातरम', CM योगी का बड़ा ऐलान
Farrukhabad news
यूपी के इस गांव में खुदाई के दौरान मिला 'सोने' से भरा गिलास,खजाना देखते ही मच गई लूट
dehradun news
हड़ताल पर प्रदेश के 22 हजार उपनल कर्मचारी, दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों की कतारें
Mathura News
मथुरा में धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट
UP Encounter
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा यूपी, एक साथ कई जिलों में एनकाउंटर, कांपने लगे अपराधी
Sambhal news
अमित जॉनी ने SP सांसद को बताया 'सपोला' कहा, वंदे मातरम् का दादा ने भी किया था विरोध
up accident
इटावा सड़क हादसे में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत,अलीगढ़ में आरोपी और 2 पुलिसकर्मी घायल
Meerut
आजम खां का फिर छलका दर्द, सुरक्षा नहीं लेने और बिहार चुनाव प्रचार पर दिया बड़ा बयान
Hapur Encounter
हापुड़ में 50 हजार के इनामी गौकश का एनकाउंटर, हिस्ट्रीशीटर पर दर्ज थे 2 दर्जन मुकदमे