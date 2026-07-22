Add Zee Business As A Preferred Source
App

पहले विपक्ष ने किसानों को भड़काया था, अब छात्रों को भड़का रहे... गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा हमला

Gorakhpur News: सीएम योगी बुधवार को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 22, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:45 PM IST
पहले विपक्ष ने किसानों को भड़काया था, अब छात्रों को भड़का रहे... गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा हमला

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैं बेटी हूं, लेकिन आधार मुझे बेटा बता रहा है...' 8 साल से सिस्टम से लड़ रही फातमा
Shamli news2 hrs ago
2
Fatehpur News2 hrs ago
3
Lucknow news3 hrs ago
4
kaushambi news3 hrs ago
5
Lucknow latest news7:13 AM IST