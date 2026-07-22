पहले विपक्ष ने किसानों को भड़काया था, अब छात्रों को भड़का रहे... गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा हमला

राज्य चुनें
Gorakhpur News: भाजपा के बूथ अध्यक्षों को विधानसभा चुनाव 2027 में सफलता हासिल करने का मंत्र देने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर जमकर हमला बोला. उन्होंने इन दोनों दलों को देश में झूठा नैरेटिव फैलाने वाला बताया. समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले सपा सरकार में प्रदेश में नौकरी या सरकार की योजनाएं, सब पर ‘सैफई सिंडिकेट’ का कब्जा रहता था. हर जगह इसी सिंडिकेट की मनमानी चलती थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विपक्ष ने किसानों को भड़काया था, अब छात्रों को भड़का रहे हैं.
गोरखपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया
सीएम योगी बुधवार को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. दोनों विधानसभा क्षेत्रों के कुल मिलाकर 892 बूथ अध्यक्षों के इस सम्मेलन में सभी बूथ अध्यक्षों को आगामी चुनाव में कांग्रेस और सपा की शरारती साजिशों और नकारात्मक नैरेटिव से सजग रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा की शरारत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सभी बूथ अध्यक्ष कमर कसकर तैयार रहें.
सत्य के साथ है भाजपा, बनी विश्वास का प्रतीक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष का नैरेटिव है कि एक झूठ को सच साबित करने के लिए सौ बार झूठ बोलो, जबकि भाजपा सिर्फ सत्य पर विश्वास करती है और इसी कारण आज भाजपा विश्वास का प्रतीक बन चुकी है. उन्होंने कहा कि समाज में दो प्रवृत्तियां होती हैं. एक तरफ देव होते हैं तो दूसरी तरफ दानव. एक तरफ सत्य होता है, भलाई होती है तो दूसरी तरफ असत्य और बुराई. भाजपा सदैव देव, सत्य और भलाई के साथ रहती है. सीएम ने कहा कि विपक्ष अराजकता, उपद्रव, गुंडागर्दी माफियागीरी और लूट में विश्वास करता है जबकि भाजपा समाज में धर्म, उत्सव, विकास और लोक कल्याण के लिए कार्य करती है.
सपा और कांग्रेस ने आरक्षण पर गलत नैरिटिव फैलाया
डॉ. आंबेडकर व सरदार पटेल को सम्मान देने के बजाय जिन्ना को महिमामंडित किया कांग्रेस व सपा ने मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने समाज में साजिश और शरारत की. कांग्रेस ने एक लाख रुपये देने का झूठा वादा किया. सपा और कांग्रेस ने आरक्षण पर गलत नैरेटिव फैलाया, जबकि सच्चाई यह है कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास को सम्मान मिला तो प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में भाजपा ने दिया. देशहित में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हें भाजपा सरकार ने सम्मान दिया. उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई. कांग्रेस और सपा ने सरदार पटेल व डॉ. आंबेडकर के बजाय जिन्ना को महिमामंडित किया.
सपा और कांग्रेस जातियों को आपस में लड़ाने का काम करती हैं
सीएम योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस जातियों को आपस में लड़ाने का काम करती हैं. साजिश के तहत आंदोलन कराकर छात्रों को बदनाम करती हैं. उन्होंने दिल्ली में जारी आंदोलन का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसा ही सीएए के विरोध में कराया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिन्दू, जैन या बौद्धों की हत्या पर कांग्रेस और सपा का मुंह बंद रहता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विपक्ष के इन दलों ने किसानों को भड़काया था, अब छात्रों को भड़का रहे हैं.
विपक्ष की शरारतों को बेनकाब करें बूथ अध्यक्ष
मुख्यमंत्री में बूथ अध्यक्षों को सतर्क करते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा 2024 की तरह फिर समाज में भ्रम पैदा करने की साजिश और शरारत कर सकती हैं. इसलिए बूथ स्तर पर सजग रहकर उनकी शरारतों और भ्रम को बेनकाब करते रहना होगा. सभी बूथ अध्यक्ष सरकार द्वारा कराए गए विकास और जनकल्याण की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं. लोगों के साथ निरंतर संपर्क और संवाद बनाए रखें.
जो बूथ जीतेगा, वही चुनाव भी जीतेगा
बूथ को सबसे महत्वपूर्ण सांगठनिक इकाई बताते हुए मुख्यमंत्री ने चुनावी जीत का मंत्र भी दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य का उद्धरण देते हुए कहा कि चुनाव देश, प्रदेश, लोकसभा, विधानसभा या जिले में नहीं होता बल्कि असली चुनावी लड़ाई बूथ पर लड़ी जाती है. इसीलिए पीएम मोदी नारा देते हैं, मेरा बूथ, सबसे मजबूत. यह नारा इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जो बूथ जीतेगा, वही चुनाव भी जीतेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बूथ ही किसी चुनाव का असली कुरुक्षेत्र होता है. जिसने बूथ जीत लिया, उसने चुनाव जीत लिया और, बूथ वही जीतेगा जिसके पास जन सामर्थ्य होगा, जो अधिकाधिक जनसंपर्क करेगा.
सीमा पर तैनात सैनिकों के समान बताया बूथ अध्यक्षों को, कहा- यूपी में लगातार तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार
मुख्यमंत्री ने बूथ अध्यक्षों को प्रेरित करते हुए कहा कि जैसे सीमा पर सैनिकों के मुस्तैद रहने से देश सुरक्षित और खुशहाल रहता है, वैसे ही सतर्क और सजग बूथ होने से हम केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाते हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बूथ की ताकत से वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी. उन्होंने सम्मेलन में बूथ अध्यक्षों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के लिए उनका अभिनंदन किया और इसके लिए महानगर इकाई को साधुवाद भी दिया.
पूर्व की सरकारों में भूख से होती थी मौत, अब 80 करोड़ को मुफ्त राशन
बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार में आए धारणात्मक बदलाव, विकास कार्यों और जनकल्याण का भी विस्तार से उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है. अब भारत को संदेह की दृष्टि से नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास के भाव से देखा जाता है. डबल इंजन सरकार में गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा है. आवास, आयुष्मान, मुफ्त राशन, मुफ्त रसोई गैस से जुड़ी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ है. उन्होंने कहा कि देश में 80 करोड़ और प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा मिल रही है. जबकि पूर्व की सरकारों में गरीबों की भूख से मौत होती थी. पूर्व की सरकारों की नाकामी से कुशीनगर में मुसहर समाज के कई लोग भूख से मर गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में खुद उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह माना था कि सरकार द्वारा भेजे गए 100 रुपये में 15 रुपये ही गरीब तक पहुंचते थे, जबकि डबल इंजन सरकार ने डीबीटी के माध्यम से गरीबों को योजनाओं का लाभ देने में शत-प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित की है.
पारदर्शिता के साथ दी 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी
सीएम योगी ने प्रदेश और गोरखपुर में हुए अभूतपूर्व विकास और रोजगार का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने संपूर्ण पारदर्शिता के साथ 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है. इसमें न कोई सिफारिश चली और न कोई जुगाड़ या पैसा, जबकि सपा सरकार में एसडीएम भर्ती में अधिकाधिक संख्या एक जाति विशेष के नाम कर दी गई. उन्होंने कहा कि 2017 के पहले गोरखपुर, यूपी के नौजवान को हेय दृष्टि से देखा जाता था पर, आज यहां के नौजवान जब बाहर जाते हैं तो उन्हें सामने वाला सम्मान देता है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने विरासत का भी सम्मान किया. अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बनाया गया. काशी विश्वनाथ और विंध्याचल धाम को निखारा गया, नैमिषारण्य तीर्थ का विकास कराया गया.
सिक्सलेन फ्लाईओवर के लोकार्पण समारोह में सबको किया आमंत्रित
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के विकास में सिक्सलेन फ्लाईओवर को बड़ी उपलब्धि बताते हुए गुरुवार को होने वाले इसके लोकार्पण समारोह में सबको आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि गोरखपुर के इस सबसे बड़े फ्लाईओवर पर आकर सेल्फी लीजिए और इसे सोशल मीडिया पर साझा कीजिए.
सभी बूथ के अध्यक्ष मौजूद रहे
सम्मेलन का शुभारंभ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पांजलि और तदुपरांत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुआ. बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को सांसद रविकिशन शुक्ल, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने भी संबोधित किया. सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत की. इस अवसर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, महामंत्री अच्युतानंद शाही, ओमप्रकाश शर्मा, मंत्री अजय श्रीवास्तव, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉ. बच्चा पांडेय नवीन, महानगर मीडिया प्रभारी चंदन आर्य, महानगर इकाई के अन्य पदाधिकारी, गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के 457 एवं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 435 बूथों के अध्यक्ष उपस्थित रहे.