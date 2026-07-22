पहले विपक्ष ने किसानों को भड़काया था, अब छात्रों को भड़का रहे... गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा हमला

पूर्व की सरकारों में भूख से होती थी मौत, अब 80 करोड़ को मुफ्त राशन

बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार में आए धारणात्मक बदलाव, विकास कार्यों और जनकल्याण का भी विस्तार से उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है. अब भारत को संदेह की दृष्टि से नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास के भाव से देखा जाता है. डबल इंजन सरकार में गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा है. आवास, आयुष्मान, मुफ्त राशन, मुफ्त रसोई गैस से जुड़ी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ है. उन्होंने कहा कि देश में 80 करोड़ और प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा मिल रही है. जबकि पूर्व की सरकारों में गरीबों की भूख से मौत होती थी. पूर्व की सरकारों की नाकामी से कुशीनगर में मुसहर समाज के कई लोग भूख से मर गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में खुद उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह माना था कि सरकार द्वारा भेजे गए 100 रुपये में 15 रुपये ही गरीब तक पहुंचते थे, जबकि डबल इंजन सरकार ने डीबीटी के माध्यम से गरीबों को योजनाओं का लाभ देने में शत-प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित की है.