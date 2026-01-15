‘और क्या चाहिए बताओ…’ सीएम योगी के सवाल पर बच्चे के जवाब से ठहाकों से गूंज उठा परिसर

Gorakhpur News: गोरखपुर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गुरुवार तड़के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से खिचड़ी चढ़ाई. सुबह करीब 3:40 बजे सीएम योगी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और नाथ परंपरा के अनुसार गुरु गोरखनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने गले में लटकी सीटी बजाई और दंडवत होकर प्रणाम किया.

इस दौरान योगी आदित्यनाथ जब अपने आवास पर श्रद्धालुओं और आम लोगों से मिल रहे थे, उसी दौरान एक छोटा बच्चा उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचा. बातचीत के दौरान सीएम योगी ने स्नेहपूर्वक बच्चे से पूछा कि और क्या चाहिए बताओ? इस पर बच्चे ने बिना झिझक और पूरी मासूमियत से जवाब दिया कि चिप्स खाएगा. बच्चे का यह सहज और भोला जवाब सुनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठहाके लगाकर हंस पड़े.

उनके चेहरे पर आई मुस्कान और बच्चे की मासूमियत ने वहां मौजूद लोगों का भी दिल जीत लिया. यह पूरा दृश्य किसी ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सीएम योगी का सौम्य और अपनापन भरा अंदाज़ साफ नजर आ रहा है. यूज़र्स इस पल को मकर संक्रांति के दौरान गोरखपुर में मुख्यमंत्री के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच एक हल्का-फुल्का, मानवीय और यादगार क्षण बता रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो भी देखें: CM योगी ने पूछा– और क्या चाहिए? बच्चे का जवाब सुनते ही ठहाकों से गूंज उठा पूरा परिसर

यहां पर नेपाल राज परिवार की ओर से लाई गई खिचड़ी भी चढ़ाई गई. मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं. संभल हिंसा के बाद चर्चा में आए ASP अनुज चौधरी भी गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और दर्शन-पूजन किया.

और पढे़ं: गोरखनाथ मंदिर में आस्था का महासागर, सीएम योगी ने बाबा को चढ़ाई आस्था की खिचड़ी, कही ये बड़ी बात...

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!