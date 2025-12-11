Advertisement
सीएम योगी जनता दर्शन; जरूरतमंद को घर और बीमारों को इलाज का भरोसा, 300 लोगों की सुनी समस्याएं

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:10 PM IST
CM Yogi Janta Darshan (नागेन्द्र मणि त्रिपाठी): गोरखपुर प्रवास के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता से सीधा संवाद किया. गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 300 लोगों की समस्याएं सुनीं और उन्हें समाधान का भरोसा दिलाया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार हर जरूरतमंद को पक्का आवास और गंभीर बीमारों को इलाज के लिए पूरी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

300 लोगों से की मुलाकात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से सीधे मुलाकात की. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में बैठे लोगों के पास स्वयं पहुंचकर सीएम योगी ने एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तथा निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए. जनता दर्शन में आवास के लिए गुहार लगाने वाली एक महिला को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिलाया जाएगा. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने को कहा.

इलाज के लिए आर्थिक मदद का भरोसा
गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के परिजनों ने भी मुख्यमंत्री से मदद की मांग की. मुख्यमंत्री योगी ने भरोसा दिलाया कि पैसे की कमी में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गंभीर मामलों का इलाज इस्टीमेट तुरंत बनवाकर भेजें, ताकि विवेकाधीन कोष व सरकारी योजनाओं से तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

लोगों की समस्याओं का फौरन समाधान करने के निर्देश
जमीन कब्जे और विवाद से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि दबंगई कर किसी जरूरतमंद की भूमि पर कब्जा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। एक महिला को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाने का तत्काल आदेश भी दिया गया. अंत में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को चेताया कि किसी पात्र को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आए तो उसकी गंभीर जांच करें और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं पर हर अधिकारी त्वरित और संवेदनशीलता के साथ कार्य करे.

