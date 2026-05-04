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सीएम सिटी की बदलेगी सूरत! गोरखपुरवासियों पर होगी तोहफों की 'बारिश' जानें कितना अहम है योगी का दौरा

Gorakhpur news: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 मई को शहर को 71 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. यहां एक ओर टू-लेन ब्रिज और कल्याण मंडपम का लोकार्पण होगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 04, 2026, 11:15 PM IST
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CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में विकास की रफ्तार को एक और बड़ा पंख मिलने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 मई को शहर को 71 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. यहां एक ओर टू-लेन ब्रिज और कल्याण मंडपम का लोकार्पण होगा. वहीं, दूसरी ओर सैकड़ों करोड़ की बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा. इसके साथ ही शिक्षामित्रों के सम्मान का भव्य प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम भी गोरखपुर में आयोजित होगा. 

दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ व गौ सेवा करेंगे. इसके बाद सीएम जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे. इसके बाद सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुल 612 करोड़ से अधिक लागत की 71 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इनमें 26 परियोजनाओं का लोकार्पण और 45 का शिलान्यास शामिल है. ये सभी परियोजनाएं गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई हैं. 

दो लेन ब्रिज का लोकार्पण करेंगे 
सीएम सबसे पहले तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने 14.33 करोड़ की लागत वाले 112 मीटर लंबे टू-लेन ब्रिज का लोकार्पण करेंगे. इस ब्रिज के शुरू होने से शहर के कई बड़े आवासीय इलाकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा. इसके बाद मुख्यमंत्री जंगल बेनी माधव क्षेत्र में बने आधुनिक सुविधाओं से लैस कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे. करीब 5 करोड़ की लागत से बना यह शहर का छठां कल्याण मंडपम है, जहां मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग कम खर्च में सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे. 

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कुश्मी अपार्टमेंट योजना का शिलान्यास 
मुख्यमंत्री योगी इस दौरान कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. इनमें 269 करोड़ की लागत से बनने वाला एकीकृत मंडलीय कार्यालय 172 करोड़ की कुश्मी अपार्टमेंट योजना, सोनौली मार्ग पर भव्य प्रवेश द्वार, सड़क चौड़ीकरण, रिंग रोड पर रिटेनिंग वॉल और डेकोरेटिव लाइटिंग जैसी अहम परियोजनाएं शामिल हैं. विकास कार्यों के साथ-साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षामित्रों को भी बड़ा सम्मान देने जा रहे हैं. योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित प्रदेशस्तरीय समारोह में वे शिक्षामित्रों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक सौंपेंगे. 

शिक्षामित्रों को बड़ी सौगात देंगे 
सरकार ने हाल ही में शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है, जिससे प्रदेश के करीब 1.43 लाख शिक्षामित्रों को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले से शिक्षामित्रों में उत्साह का माहौल है. 
मानदेय वृद्धि से शिक्षामित्रों का सम्मान बढ़ा है, इससे उनका मनोबल भी ऊंचा हुआ है. गोरखपुर में एक ही दिन में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शिक्षामित्र सम्मान समारोह, ये साफ संकेत है कि सरकार विकास और शिक्षा दोनों मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रही है. 

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