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गोरखपुर को विकास की बड़ी सौगात, युवाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

Gorakhpur News:  सीएम योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं. उनका यह दौरा सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकास और विरासत के संगम को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 05, 2026, 12:50 PM IST
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cm yogi adityanath
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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी रविवार को दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं. अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शहर को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. वे जहां एक ओर युवाओं से सीधा संवाद करेंगे वहीं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और विरासत को सहेजने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यना गोरखपुर के सिंघड़िया स्थित मूर्ति लॉन परिसर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान वे युवाओं से सीधे संवाद कर उन्हें रोजगार, स्टार्टअप और विकास योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे. 

मल्टीलेवल पार्किंग का लोकार्पण
इसके बाद मुख्यमंत्री शहर के ऐतिहासिक घंटाघर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे. यह परियोजना न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगी, बल्कि पर्यटन को भी नया आयाम देगी. मुख्यमंत्री शहीद बंधु सिंह पार्क में करीब 27.26 करोड़ रुपये की लागत से तैयार मल्टीलेवल पार्किंग सह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी करेंगे. इस कॉम्प्लेक्स में 50 कारों और 200 दोपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी, साथ ही 43 दुकानों का निर्माण किया गया है, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.

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कॉम्प्लेक्स में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृतियों को सहेजने के लिए दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग्स बनाई गई हैं, वहीं प्राचीन शीतला माता मंदिर को भी व्यवस्थित रूप से भूतल पर स्थापित किया गया है. 

65 दुकानें और  28 कारों की पार्किंग
शाम 4 बजे मुख्यमंत्री इस मल्टीलेवल पार्किंग का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री विरासत गलियारा पांडेयहाता में लगभग 34.43 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखेंगे. यह कॉम्प्लेक्स सड़क चौड़ीकरण परियोजना से प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है. इस कॉम्प्लेक्स के प्रथम भाग में 65 दुकानें बनाई जाएंगी, जबकि बेसमेंट में 28 कारों की पार्किंग की सुविधा होगी.

सीएम  योगी का ये दौरा गोरखपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण
 वहीं द्वितीय भाग में 54 कारों और 68 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग विकसित की जाएगी. अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे जहां वे स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं.  गोरखपुर में विरासत और विकास के संगम को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे शहर को आधुनिक सुविधाओं के साथ नई पहचान मिलने की उम्मीद है. 

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