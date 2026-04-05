नीयत साफ हो तो नजारा बदलते देर नहीं लगती... गोरखपुर को सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगात

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान कानून-व्यवस्था और विकास को लेकर बड़ा संदेश दिया है. मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा कि प्रदेश की धरती पर गुंडों और माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी. साथ ही उन्होंने गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर शहर को नई सौगात दी.

अराजकता के दिन समाप्त

गोरखपुर में घंटाघर स्थित अमर बलिदानी बंधु सिंह पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मल्टीलेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स और घंटाघर सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया. वहीं, पांडेयहाता में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखी. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में अब दंगे, कर्फ्यू और अराजकता के दिन समाप्त हो चुके हैं. 2017 से पहले जहां माफिया का दबदबा था, वहीं आज उत्तर प्रदेश कानून का राज स्थापित करने में सफल हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है.

सोलर सिटी कहलाएगा गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि “नीयत साफ हो तो नजारा बदलते देर नहीं लगती” और गोरखपुर इसका उदाहरण है. विरासत गलियारा, मल्टीलेवल पार्किंग और अन्य परियोजनाएं शहर को स्मार्ट सिटी विजन की ओर ले जा रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि चिलुआताल में 20 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करने की भी अपील की और कहा कि राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है.

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विकास और सुरक्षा पर फोकस

इस अवसर पर सांसद रवि किशन समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास की सराहना की. कुल मिलाकर गोरखपुर में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और सख्त कानून-व्यवस्था के संदेश के साथ मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में विकास और सुरक्षा दोनों पर सरकार बराबर फोकस कर रही है.

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