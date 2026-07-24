चिंता मत करें... हर समस्या पर होगी प्रभावी कार्रवाई, गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी का संदेश

गोशाला में की गोसेवा

जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर की गोशाला पहुंचे. यहां उन्होंने गायों और नंदी को अपने हाथों से गुड़ खिलाया. मुख्यमंत्री का पशुओं के प्रति प्रेम जगजाहिर है. गोशाला के कर्मचारियों ने बताया कि जैसे ही मुख्यमंत्री ने कुछ गोवंश को उनके खास नामों से पुकारा, वे दौड़कर उनके पास आ गए. सीएम ने बड़े प्यार से उनकी पीठ थपथपाई और गोशाला के कर्मचारियों को हिदायत दी कि गर्मियों और बरसात के इस मौसम में गायों की खान-पान और सेहत का विशेष ध्यान रखा जाए.