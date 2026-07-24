Add Zee Business As A Preferred Source
App

चिंता मत करें... हर समस्या पर होगी प्रभावी कार्रवाई, गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी का संदेश

Gorakhpur News : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर प्रवास के तीसरे दिन एक्शन मोड में नजर आए. शुक्रवार की सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक पूजा-अर्चना करने के बाद 'जनता दर्शन' का आयोजन किया. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने दूर-दूर से आए करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके प्रार्थना पत्र खुद लिए.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 24, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:11 PM IST
चिंता मत करें... हर समस्या पर होगी प्रभावी कार्रवाई, गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी का संदेश

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैं बेटी हूं, लेकिन आधार मुझे बेटा बता रहा है...' 8 साल से सिस्टम से लड़ रही फातमा
Shamli news2 hrs ago
2
Fatehpur News2 hrs ago
3
Lucknow news3 hrs ago
4
kaushambi news3 hrs ago
5
Lucknow latest news7:13 AM IST