चिंता मत करें... हर समस्या पर होगी प्रभावी कार्रवाई, गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी का संदेश

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गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर प्रवास के तीसरे दिन एक्शन मोड में नजर आए. शुक्रवार की सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक पूजा-अर्चना करने के बाद 'जनता दर्शन' का आयोजन किया. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने दूर-दूर से आए करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके प्रार्थना पत्र खुद लिए.
अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर हाल में उनकी समस्याओं का समाधान करेगी. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का समयबद्ध और पूरी तरह निष्पक्ष निस्तारण किया जाना चाहिए. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.
अपराध और जमीन कब्जे पर होगी कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री के पास कई शिकायतें जमीन पर अवैध कब्जे और अपराध से जुड़ी हुई थीं. इन मामलों को बेहद गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराधियों और कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. आम जनता को न्याय दिलाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.
इलाज के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता
जनता दर्शन में कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे थे जिन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी. मुख्यमंत्री ने उनके आवेदन देखकर संबंधित अस्पतालों को निर्देश दिया कि इलाज का एस्टीमेट जल्द से जल्द तैयार किया जाए. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से समय पर पूरी आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसी भी गरीब का इलाज पैसों की कमी के कारण न रुके.
बच्चों को दिया प्यार और दुलार
कार्यक्रम के दौरान एक प्यारा पल तब देखने को मिला जब कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ सीएम योगी से मिलने पहुंचीं. मुख्यमंत्री ने बड़े स्नेह से उन बच्चों को अपने पास बुलाया, उन्हें चॉकलेट दी और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया. बच्चों के चेहरे पर मुख्यमंत्री का यह दुलार देखकर खुशी साफ झलक रही थी.
गोशाला में की गोसेवा
जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर की गोशाला पहुंचे. यहां उन्होंने गायों और नंदी को अपने हाथों से गुड़ खिलाया. मुख्यमंत्री का पशुओं के प्रति प्रेम जगजाहिर है. गोशाला के कर्मचारियों ने बताया कि जैसे ही मुख्यमंत्री ने कुछ गोवंश को उनके खास नामों से पुकारा, वे दौड़कर उनके पास आ गए. सीएम ने बड़े प्यार से उनकी पीठ थपथपाई और गोशाला के कर्मचारियों को हिदायत दी कि गर्मियों और बरसात के इस मौसम में गायों की खान-पान और सेहत का विशेष ध्यान रखा जाए.