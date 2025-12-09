पूर्वांचल के युवा बनेंगे हुनरमंद! 18 करोड़ रुपये की लागत से बना हाईटेक ITI कॉलेज, सीएम योगी ने दी सौगात

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश को कुशल मानव संसाधन का हब बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पिपरौली ब्लॉक क्षेत्र में नवनिर्मित राजकीय आईटीआई का लोकार्पण कर दिया है. 18 करोड़ रुपये की लागत से पावरग्रिड के सीएसआर फंड से बने इस आईटीआई को युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप स्किल्ड बनाने का केंद्र बताया गया. सीएम योगी ने कहा कि सरकार युवाओं की स्केल को स्किल से जोड़कर उन्हें देश-दुनिया में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए संकल्पित है.

सीएम योगी ने आईटीआई कॉलेज का किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर के नरकटहा में बने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है और यहां के नौजवानों में अपार प्रतिभा है. सरकार उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़कर देश और दुनिया के लिए उपयोगी बना रही है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल और रोबोटिक्स का दिया जाएगा प्रशिक्षण

सीएम योगी ने कहा कि आईटीआई में इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस्ड मशीनिंग, रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्किल बढ़ेगी तो युवाओं की आय भी बढ़ेगी और रोजगार की गारंटी डबल इंजन सरकार का संकल्प है. कार्यक्रम में मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद, जनप्रतिनिधि और पावरग्रिड के अधिकारी मौजूद रहे.

युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा

इतना ही नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पावरग्रिड के सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विकास का लाभ अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है. लोकार्पण समारोह के दौरान सीएम योगी ने नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन कराया और गर्भवती महिलाओं की गोदभराई भी की. कुल मिलाकर, गोरखपुर में शुरू हुआ यह नया आईटीआई युवाओं को हुनरमंद बनाकर न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की आर्थिक मजबूती में भी अहम भूमिका निभाएगा.

