Gorakhpur News: पूर्वांचल को मिली बड़ी सौगात, 10 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंचेगा फ्री गैस कनेक्शन, गोरखपुर से होगी शुरुआत

Gorakhpur News: गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है. मुख्यमंत्री ने उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 10 करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा. जब पहली बार मोबाइल आया था तो कॉल पर 16 रुपये चार्ज लगता था, लेकिन आज कॉल फ्री हो गई है. आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से गैस के दाम बहुत कम हो जाएंगे और घर-घर तक कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा. अब सिलेंडर ढोने की भी जरूरत नहीं होगी.

इस मौके पर सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में सांसद रविकिशन का जिक्र करते हुए कहा कि रविकिशन जी का नंबर ले लीजिए और फोन करके हाल-चाल लेते रहिएगा. खजनी रोड स्थित खानिमपुर गांव में टोरेंटो कंपनी द्वारा बनाया गया यह प्लांट ऊर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाने वाला साबित होगा.

जनता दर्शन और रीजेंसी हॉस्पिटल का उद्घाटन

सुबह मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया. इसके बाद गुलरिहा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के रीजेंसी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया. रीजेंसी हेल्थ समूह ने गोरखपुर में अपनी नई हॉस्पिटल यूनिट मेडिकल कॉलेज रोड, गुलरिहा थाने के सामने स्थापित की है.

150 बेड की व्यवस्था

समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. अतुल कपूर के अनुसार, गोरखपुर स्थित रीजेंसी हॉस्पिटल में फिलहाल 150 बेड की व्यवस्था है, जिसे आगे चलकर 250 बेड तक बढ़ाने की योजना है. 300 करोड़ रुपये के निवेश से बने इस प्रोजेक्ट से करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा. इस हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ गोरखपुर के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा.

टोरेंट ग्रुप के अधिशासी निदेशक डॉ. नरेंद्र कुमार के मुताबिक, गोरखपुर के खानिमपुर में स्थापित यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट समूह का एक पायलट प्रोजेक्ट है. इसके तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के साथ 2 प्रतिशत ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा. यह ग्रीन हाइड्रोजन 2 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित होगी. इस प्लांट से हर साल 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, जिससे 500 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत होगी.

