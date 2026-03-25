Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3153818
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

सीएम योगी का मजाकिया अंदाज! रवि किशन की सीट को लेकर ऐसा क्या कहा कि ठहाकों से गूंज उठा पूरा पंडाल

Gorakhpur news: सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर थे. इस दौरान सीएम योगी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बालिका छात्रावास का शिलान्यास किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath and Ravi Kishan
CM Yogi Adityanath and Ravi Kishan

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर मजाकिया अंदाज देखने को मिला है. गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने मंच से सांसद रविकिशन की चुटकी ली तो पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा. सीएम योगी का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

सांसद रविकिशन की ली चुटकी
दरअसल, सीएम योगी गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12 फीसदी से कम थी, आज वह बढ़कर के 36 फीसदी पहुंच चुका है. मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है. सीएम योगी ने कहा कि लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि नारी शक्ति बंदन अधिनियम संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में यह लागू हो जाए. 

बेटी और बेटे का भेद करना बंद करना होगा
इतना कहते ही सीएम योगी मुस्कुराते हुए सांसद रविकिशन की ओर इशारा करते हुए कहा कि इससे उनकी सीट पर असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक सीट अलग से बन जाएगी. सीएम ने कहा कि जब समाज में महिला और पुरुष का भेद समाप्त हो जाए, बेटी और बेटे के बीच में भेद करना अभिभावक बंद कर दें तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ पाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

13 करोड़ से बनेगा बालिका छात्रावास 
बता दें कि सीएम योगी ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बालिका छात्रावास का शिलान्यास किया. साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित साइबर फॉरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन भी किया. ये बालिका छात्रावास पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सीएसआर फंड से बनाया जाएगा. चार मंजिला बिल्डिंग के हर मंजिल पर 12 कमरे बनाए जाएंगे. कुल 48 कमरे होंगे. प्रत्येक कमरे में तीन छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी. इसे बनाने में 13 करोड़ 66 लाख 80 हजार रुपये का खर्च आएगा. 

यह भी पढ़ें : रामनवमी पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, यूपी में दो दिन का अवकाश घोषित

यह भी पढ़ें : 26 या 27 मार्च कब है रामनवमी? दूर कर लें कंफ्यूजन, जानें अयोध्या में कब मनाया जाएगा श्रीराम जन्मोत्सव

TAGS

Yogi Adityanath

Trending news

Bareilly News
घर में नहीं पढ़ सकते सामूहिक नमाज- बरेली मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
Yogi Adityanath
सीएम योगी का मजाकिया अंदाज! रवि किशन की सीट को लेकर की 'भविष्यवाणी' तो हंस पड़े लोग
Piyush Pandey
पीयूष पांडे की नई किताब 'उसने बुलाया था', रिलीज के साथ ही क्यों बनी चर्चा का विषय
Bahraich news
बहराइच में 136 परिवारों को आवास वितरण, मुख्यमंत्री योगी का विपक्ष पर निशाना
agra road accident
कैला देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पेड़ से टकराई, परिवार के 5 लोगों की मौत
Saharanpur news
देख लो दहेज लोभियों, मेजर ने 1 रुपये और नारियल पर किया विवाह
mainpuri incident
मैनपुरी में टीनशेड गिरने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; तीन घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: योगी का मिशन 'उत्तम' प्रदेश, 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पुस्तक का विमोचन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!