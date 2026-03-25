सीएम योगी का मजाकिया अंदाज! रवि किशन की सीट को लेकर ऐसा क्या कहा कि ठहाकों से गूंज उठा पूरा पंडाल

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर मजाकिया अंदाज देखने को मिला है. गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने मंच से सांसद रविकिशन की चुटकी ली तो पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा. सीएम योगी का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सांसद रविकिशन की ली चुटकी

दरअसल, सीएम योगी गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12 फीसदी से कम थी, आज वह बढ़कर के 36 फीसदी पहुंच चुका है. मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है. सीएम योगी ने कहा कि लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि नारी शक्ति बंदन अधिनियम संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में यह लागू हो जाए.

बेटी और बेटे का भेद करना बंद करना होगा

इतना कहते ही सीएम योगी मुस्कुराते हुए सांसद रविकिशन की ओर इशारा करते हुए कहा कि इससे उनकी सीट पर असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक सीट अलग से बन जाएगी. सीएम ने कहा कि जब समाज में महिला और पुरुष का भेद समाप्त हो जाए, बेटी और बेटे के बीच में भेद करना अभिभावक बंद कर दें तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ पाएगी.

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13 करोड़ से बनेगा बालिका छात्रावास

बता दें कि सीएम योगी ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बालिका छात्रावास का शिलान्यास किया. साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित साइबर फॉरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन भी किया. ये बालिका छात्रावास पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सीएसआर फंड से बनाया जाएगा. चार मंजिला बिल्डिंग के हर मंजिल पर 12 कमरे बनाए जाएंगे. कुल 48 कमरे होंगे. प्रत्येक कमरे में तीन छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी. इसे बनाने में 13 करोड़ 66 लाख 80 हजार रुपये का खर्च आएगा.

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