Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3087809
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

यूपी के जिले में खत्म होगा जाम! CM योगी आज देंगे रेलवे ओवरब्रिज-फ्लाईओवर का तोहफा

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री 'सीएम सिटी' को विकास की दो बड़ी सौगात देंगे. जिससे शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी और सफर फर्राटेदार होगा. दोनों परियोजनाओं के शुरू होने से शहरवासियों को फायदा होगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gorakhpur News
Gorakhpur News

Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौर पर हैं. मंगलवार यानी आज मुख्यमंत्री 'सीएम सिटी' को विकास की दो बड़ी सौगात देंगे. जिससे शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी और सफर फर्राटेदार होगा. इससे पहले सुबह की शुरुआत सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना और गौ सेवा के साथ की. इस दौरान उन्होंने मोर को चारा खिलाया और मंदिर परिसर में भ्रमण भी किया. इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया. जहां बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे.

गोरखपुर को मिलेंगी दो बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को नकहा और मानीराम रेलवे स्टेशनों के मध्य 152 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित नए रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया जाएगा. इसके साथ ही खजांची चौराहे पर 96 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने फ्लाईओवर को भी जनता को समर्पित करेंगे. इन दोनों परियोजनाओं के शुरू होने से शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी. साथ ही सफर में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा. लंबे समय से रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की मांग की जा रही थी. जो अब पूरी होने वाली है.

फरियादियों की सुनी समस्याएं
मुख्यमंत्री ने एक-एक कर सभी फरियादियों की समस्याएं सुनीं और मौके पर मौजूद प्रशासन के आला अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी निस्तारण के सख्त निर्देश दिए.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जनता को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है हर समस्या का समाधान सरकार करेगी. गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश
फरियादियों से सीधे संवाद करते हुए उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि हर पीड़ित की समस्या का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंचे, प्रार्थना पत्र पढ़े और भरोसे के साथ कहा घबराइए मत, समाधान जरूर कराया जाएगा. गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक-एक फरियादी की बात गंभीरता से सुनी.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी पीड़ित को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें और हर शिकायत का संतोषजनक समाधान हो. भूमि कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. जनता दर्शन के दौरान मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

Alankar Agnihotri News
'उससे बड़ा पद देंगे' अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में उतरे अविमुक्तेश्वरानंद, कहा...
Dausa highway road accident
राजस्थान के दौसा में सड़क हादसा,यूपी के 4 लोगों की मौत,महाकाल दर्शन कर लौट रहे थे घर
up encounter news
यूपी में ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ का असर! तीन जिलों में मुठभेड़, कई बदमाश घायल होकर गिरफ्तार
Noida Cold Wave Alert
नोएडा में हो रही बारिश! कोहरे, शीतलहर के साथ जानें कब बदलेगा मौसम का मिजाज
Bareilly News
बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री सस्पेंड,जांच कमेटी गठित,1 दिन पहले दिया था इस्तीफा
pcs alankar agnihotri
किस डर से बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने छोड़ा आवास....अलंकार अग्निहोत्री को किससे खतरा?
UP Breaking news Live
UP Breaking News Live: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में संत की धूनी साधना, नोएडा इंजीनियर मौत मामले में जांच पूरी; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Gorakhpur News
सीएम सिटी होगा जाम मुक्त! रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बढ़ाएंगे शहर की रफ्तार
Meerut News
मेरठ में भी ग्रेटर नोएडा जैसा कांड! नगर निगम के खुले नाले में गिरा बच्चा, सर्च जारी
Saharanpur news
कोई विकल्प नहीं, मजबूर हूं....UGC कानून के विरोध में सहारनपुर के BJP नेता का इस्तीफा