यूपी के जिले में खत्म होगा जाम! CM योगी आज देंगे रेलवे ओवरब्रिज-फ्लाईओवर का तोहफा

Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौर पर हैं. मंगलवार यानी आज मुख्यमंत्री 'सीएम सिटी' को विकास की दो बड़ी सौगात देंगे. जिससे शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी और सफर फर्राटेदार होगा. इससे पहले सुबह की शुरुआत सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना और गौ सेवा के साथ की. इस दौरान उन्होंने मोर को चारा खिलाया और मंदिर परिसर में भ्रमण भी किया. इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया. जहां बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे.

गोरखपुर को मिलेंगी दो बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को नकहा और मानीराम रेलवे स्टेशनों के मध्य 152 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित नए रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया जाएगा. इसके साथ ही खजांची चौराहे पर 96 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने फ्लाईओवर को भी जनता को समर्पित करेंगे. इन दोनों परियोजनाओं के शुरू होने से शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी. साथ ही सफर में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा. लंबे समय से रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की मांग की जा रही थी. जो अब पूरी होने वाली है.

फरियादियों की सुनी समस्याएं

मुख्यमंत्री ने एक-एक कर सभी फरियादियों की समस्याएं सुनीं और मौके पर मौजूद प्रशासन के आला अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी निस्तारण के सख्त निर्देश दिए.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जनता को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है हर समस्या का समाधान सरकार करेगी. गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं.

अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश

फरियादियों से सीधे संवाद करते हुए उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि हर पीड़ित की समस्या का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंचे, प्रार्थना पत्र पढ़े और भरोसे के साथ कहा घबराइए मत, समाधान जरूर कराया जाएगा. गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक-एक फरियादी की बात गंभीरता से सुनी.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी पीड़ित को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें और हर शिकायत का संतोषजनक समाधान हो. भूमि कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. जनता दर्शन के दौरान मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.