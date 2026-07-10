गोरखपुर में CM योगी का तीन दिवसीय दौरा आज, 697 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

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Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से तीन दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे, इस दौरान मुख्यमंत्री विकास, पर्यावरण और सामाजिक सरोकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मन्दिर में रात्रि विश्राम करेंगे. शनिवार को सुबह मुख्यमंत्री मन्दिर में पूजा पाठ व गौ सेवा करने के बाद जनता दर्शन में पहुंचेंगे जहां फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे, 11 जुलाई को सीएम करीब 697 करोड़ रुपये की चार सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 54 करोड़ रुपये से अधिक की सात विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. इसके अलावा 12 जुलाई को गोरखपुर से प्रदेशव्यापी वृहद पौधरोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और तैयारियां पूरी कर ली हैं.
इनमें सबसे बड़ी परियोजना 689.35 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 11.6 किलोमीटर लंबी भटहट-बांसस्थान फोरलेन सड़क है. इसके अलावा चकजलाल-घोड़ादेउर होते हुए तरकुलही हनुमान मंदिर तक संपर्क मार्ग, हाफिजनगर द्वितीय संपर्क मार्ग तथा पिपराइच-बरगदही मार्ग से सिरसिया महादेव मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया जाएगा.
मुख्यमंत्री इसी कार्यक्रम में 54 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सात नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. इनमें भरवलिया से एकला स्थित टेराकोटा उद्योग रिसर्च सेंटर तक सड़क निर्माण, गुलरिहा रामनगर से एकला ग्राम तक सड़क चौड़ीकरण, सरैया-बांसस्थान मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सिरसिया महादेव कुंड का पर्यटन विकास, बूढ़ाडीह स्थित समय माता मंदिर का पर्यटन विकास, औरंगाबाद ग्रामीण पर्यटन विकास परियोजना तथा जंगल डुमरी नंबर-1 से फैलहवा कोदईसाह टोला तक लेपन कार्य शामिल हैं. इन परियोजनाओं के पूरा होने से सड़क संपर्क मजबूत होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी.
12 जुलाई को मुख्यमंत्री बाघागाड़ा स्थित भगवानपुर टोल प्लाजा के पास पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी वृहद पौधरोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे. इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे. मुख्यमंत्री गोरखपुर से इस अभियान का संदेश देते हुए पर्यावरण संरक्षण का आह्वान करेंगे. तीन दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शहर के प्रमुख उद्यमी ओम प्रकाश जालान, सराफा व्यवसायी अतुल सराफ के पिता बालकृष्ण सराफ तथा गीताप्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल की माता दर्शन देवी के निधन पर उनके आवासों पर जाकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे.
मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. कमिश्नर अनिल ढींगरा, डीआईजी एस. चनप्पा, डीएम दीपक मीणा,सहित तमाम अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था और अन्य तैयारियों का जायजा लिया. गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह तीन दिवसीय दौरा विकास परियोजनाओं, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सहभागिता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. करीब 750 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात के साथ पूर्वांचल के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. अब सभी की नजरें 11 जुलाई को होने वाले लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम पर टिकी हैं.