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गोरखपुर में CM योगी का तीन दिवसीय दौरा आज, 697 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे. तीन दिवसीय प्रवास के दौरान उनका कार्यक्रम विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास, पौधरोपण अभियान और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का है. मुख्यमंत्री 11 जुलाई को सुबह 10:30 बजे भटहट क्षेत्र स्थित वामंत माता मंदिर के पास आयोजित समारोह में करीब 697 करोड़ रुपये की चार सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 10, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:00 PM IST
गोरखपुर में CM योगी का तीन दिवसीय दौरा आज, 697 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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