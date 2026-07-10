गोरखपुर में CM योगी का तीन दिवसीय दौरा आज, 697 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

Gorakhpur News/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से तीन दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे, इस दौरान मुख्यमंत्री विकास, पर्यावरण और सामाजिक सरोकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मन्दिर में रात्रि विश्राम करेंगे. शनिवार को सुबह मुख्यमंत्री मन्दिर में पूजा पाठ व गौ सेवा करने के बाद जनता दर्शन में पहुंचेंगे जहां फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे, 11 जुलाई को सीएम करीब 697 करोड़ रुपये की चार सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 54 करोड़ रुपये से अधिक की सात विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. इसके अलावा 12 जुलाई को गोरखपुर से प्रदेशव्यापी वृहद पौधरोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और तैयारियां पूरी कर ली हैं.