औद्योगिक विकास का नया हब बनेगा गोरखपुर, 2251 करोड़ रुपये का सीएम योगी ने दिया गिफ्ट,नौकरियों का खुलेगा पिटारा

Gorakhpur News/ Nagendra Tripathi:उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा दूसरे दिन भी जारी रहा. सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की. इस दौरान उन्होंने परंपरा के अनुसार गौसेवा भी की. मंदिर परिसर में पहुंचे भक्तों और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया.

सीएम योगी फरियादीयों की शिकायत सुनी

पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में शिरकत की. यहां दूर-दराज़ से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं. मुख्यमंत्री ने हर एक फरियादी की शिकायत और मांग को गंभीरता से सुना. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत का निस्तारण शीघ्र और पारदर्शी तरीके से किया जाए. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि जनता को समय पर न्याय और सुविधा मिले.

परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण

इसके बाद मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र गीडा के सेक्टर 27 पहुंचे. यहां उन्होंने 2251 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इनमें सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाएं प्रमुख रहीं. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर तेजी से औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है और यह पूरे पूर्वांचल के लिए विकास का केंद्र बनेगा.

युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार

सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान 640 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाली तीन नई औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास भी किया. इन इकाइयों से सैकड़ों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में उद्योग स्थापित हों ताकि लोगों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े.

सीएम का दौरा धार्मिक दृष्टि से इतर आर्थिक विकास के लिए मुख्य रहा

मुख्यमंत्री के इस दौरे से गोरखपुर के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की संभावना जताई जा रही है.स्थानीय उद्यमियों और व्यापारियों का कहना है कि इस तरह के निवेश से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. वहीं, आम जनता को उम्मीद है कि नई परियोजनाओं से बुनियादी सुविधाएं और बेहतर होंगी.

