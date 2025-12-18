इंतजार खत्म! यूपी के इस जिले को मिलेगा नया ओवरब्रिज, नेपाल तक आसान होगा सफर

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वालों के लिए अच्छी खबर है. बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल यानी शुक्रवार को गोरखनाथ रोड स्थित नव निर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे. जिससे शहर से लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी. इतना ही नहीं इस मार्ग की कनेक्टिविटी नेपाल तक हो जाएगी.

क्यों लिया गया इसे बनाने का फैसला?

बता दें कि इस रूट पर पहले से ही एक ओवरब्रिज है. फिर भी जाम की लगी रही थी. टैफिक लोड को कम करने के लिए समानांतर एक और ओवरब्रिज बनाया गया है. नए ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू होने पर गोरखनाथ की तरफ आने वाले वाहनों को पुराने ओवरब्रिज पर नहीं जाना होगा.

गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर दो ओवरब्रिज हो जाने से शहर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आने-जाने वालों, सोनौली रोड आने-जाने वाले लोगों की यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी. इतना ही नहीं मकर संक्रांति से शुरू होने वाले खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी आवागमन की बड़ी राहत मिल जाएगी. जो पहले काफी जा की समस्या से जुझते थे.

कितनी है इसकी लंबाई?

उत्तर प्रदेश सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार ने बताया कि दो लेन के नए ओवरब्रिज की कुल लंबाई 600.653 मीटर और चौड़ाई 7.50 मीटर है. इसमें रेलवे भाग की लंबाई 76 मीटर है. नया ओवरब्रिज शहर में पहले से मौजूद ओवरब्रिज से विशेष है. इसके दोनों किनारों पर व्यू कटर भी लगाया गया है.

इसे बनाने में कितना खर्च आया?

इस नए ओवरब्रिज के निर्माण पर 137.83 करोड़ रुपये खर्च हुआ. नए ओवरब्रिज से आवागमन शुरू होते ही गोरखनाथ की तरफ आने वाले वाहनों को पुराने ओवरब्रिज पर नहीं जाना होगा. आने-जाने के लिए अलग-अलग ओवरब्रिज होने से जाम भी नहीं लगेगा.

गोरखपुर वालों को ये भी मिल सकता है सौगात

गोरखपुर वालों को जल्द ही एक और सौगात मिल सकती है. बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट वार्ड समेत 50 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे. ऐसा बताया जा रहा है कि पुराने प्राइवेट वार्ड को ध्वस्त कर नया चार मंजिला प्राइवेट वार्ड बनाया जाना है.

मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक, इसी सप्ताह सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास कर सकते हैं. इसे बनाने में करीब 32 करोड़ रुपये खर्च होगा. बता दें कि इसमें 40 कमरा होगा, जिसमें मरीज भर्ती हो सकेंगे. जबकि अन्य दो मंजिल पर रेजिडेंट के लिए आवास और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा.