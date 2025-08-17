नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: सीएम योगी आदित्‍यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं. सीएम योगी ने रविवार को रीजेंसी अस्‍पताल का लोकार्पण किया. इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फ‍िर गोरखपुर सांसद रवि किशन की चुटकी ली है. सीएम योगी ने बीजेपी सांसद रविकिशन की चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे सांसदजी ने खुद ही अपने घर के सामने का अतिक्रमण तोड़ दिया. अब वहां फोरलेन सड़क, नाला और यूटिलिटी डक का निर्माण हो गया है. इससे जनता को तो सुविधा मिली ही है, साथ ही सांसद जी के घर की सुरक्षा भी पुख्ता हो गई है.

पहले ट्रक गुजरते थे तो रवि किशन के घर के शीशे चटक जाते थे

गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज रोड, गुलहरिया में बने रीजेंसी हॉस्पिटल का रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हॉस्पिटल स्पेशियस लैंड पर बना है और यहां स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी. सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले जब सड़क सिंगल लेन थी तो ट्रक गुजरते ही सांसद रवि किशन के घर के शीशे तक चटक जाते थे, लेकिन अब फोरलेन सड़क और नाले के निर्माण के बाद सब कुछ सुरक्षित है.

सांसद ने अपने घर से शुरू किया था अतिक्रमण के खिलाफ अभियान

सीएम योगी ने डेढ़ साल पहले शुरू हुए अतिक्रमण विरोधी अभियान का भी जिक्र किया. उन्‍होंने कहा कि इसकी शुरुआत हमारे सांसद जी ने अपने घर के सामने से की थी. अब जनता को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल रही है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ-साथ सुगम यातायात और स्वास्थ्य सुविधाएं भी जरूरी हैं. रीजेंसी हॉस्पिटल के निर्माण से न केवल आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि गोरखपुर और आसपास के इलाके के पांच करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें : Gorakhpur News: पूर्वांचल को मिली बड़ी सौगात, 10 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंचेगा फ्री गैस कनेक्शन, गोरखपुर से होगी शुरुआत

यह भी पढ़ें : Maharajganj News: DM की मीटिंग में मचा हड़कंप! बड़ी स्क्रीन पर अचानक चल पड़ी पोर्न वीडियो, जानें पूरा मामला