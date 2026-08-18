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PRD जवानों को सीएम योगी की बड़ी सौगात... मिलेगा 600 रुपये ड्यूटी भत्ता, सपरिवार मुफ्त इलाज

CM Yogi News: गोरखपुर में आयोजित PRD स्वयंसेवकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी ने जवानों को बड़ी सौगात दी. सीएम योगी ने दैनिक भत्ते में वृद्धि की घोषणा की साथ ही परिवार को मुफ्त इलाज देने का वादा भी किया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 18, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:44 PM IST
PRD जवानों को सीएम योगी की बड़ी सौगात... मिलेगा 600 रुपये ड्यूटी भत्ता, सपरिवार मुफ्त इलाज

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