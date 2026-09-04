गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना, ​टीचर्स डे पर 81 शिक्षकों को करेंगे सम्मानित

सम्मान पाने वाले शिक्षकों को सरकार देगी ये तोहफा

पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक शिक्षक को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 25 हजार रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी. राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में दो वर्ष की वृद्धि के साथ उन्हें आजीवन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में हर वर्ष 4000 किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा की सुविधा भी मिलेगी. शिक्षक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी और बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह भी संबोधित करेंगे. प्रदेश की भावी पीढ़ी को शिक्षा के जरिए नई दिशा देने और नवाचार व उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का यह सम्मान समारोह गोरखपुर में आयोजित किया जा रहा है.