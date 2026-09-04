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गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना, ​टीचर्स डे पर 81 शिक्षकों को करेंगे सम्मानित

Gorakhpur News: सीएम योगी दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए हैं. वह शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 04, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:08 PM IST
गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना, ​टीचर्स डे पर 81 शिक्षकों को करेंगे सम्मानित
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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