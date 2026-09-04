गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना, ​टीचर्स डे पर 81 शिक्षकों को करेंगे सम्मानित

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर दौरे पर पहुंचे. गोरखपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन-पूजन किए. इसके बाद मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए.
रात्रि विश्राम करेंगे
मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर परिसर में संतों और महंतों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना. मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसके बाद मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे. वहीं, शनिवार यानी 5 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस के अवसर पर गोरखपुर के योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित भव्य शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होंगे.
81 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे
इस समारोह में प्रदेशभर के 81 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा. इनमें बेसिक शिक्षा विभाग के 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षक शामिल हैं. चयनित शिक्षकों में 33 महिला शिक्षक भी हैं. समारोह में 76 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 और स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के 5 शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार-2025 प्रदान किया जाएगा.
सम्मान पाने वाले शिक्षकों को सरकार देगी ये तोहफा
पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक शिक्षक को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 25 हजार रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी. राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में दो वर्ष की वृद्धि के साथ उन्हें आजीवन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में हर वर्ष 4000 किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा की सुविधा भी मिलेगी. शिक्षक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी और बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह भी संबोधित करेंगे. प्रदेश की भावी पीढ़ी को शिक्षा के जरिए नई दिशा देने और नवाचार व उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का यह सम्मान समारोह गोरखपुर में आयोजित किया जा रहा है.
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