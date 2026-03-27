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Gorakhpur News: 'गुंडागर्दी करने वालों को उठाकर बंद करो', सीएम योगी की पुलिस अधिकारियों को दो टूक निर्देश

Gorakhpur News: यूपी में अब गुंडागर्दी करने वालों की खैर नहीं है. प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को साफ निर्देश दे दिया हैं कि जो भी गुंडागर्दी और दबंगई कर रहा है, उसे उठाकर बंद करो. किसी भी सूरत में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 12:34 PM IST
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Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को साफ शब्दों में कह दिया है कि प्रदेश में किसी भी सूरत में गुंदागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो भी गुंडागर्दी और दबंगई कर रहा है, उसे उठाकर बंद करो. 

गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन
सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान कुछ लोगों से मुलाकात के बाद कही. दरअसल, सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर थे. दूसरे दिन शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के लिए सीएम उपस्थित थे. तभी कई जिलों से आए लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं.

अधिकारियों को सीएम के सख्त निर्देश
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी को कमजोर वर्ग के लोगों को कतिपय दबंगों द्वारा डराने, धमकाने की शिकायत मिली. जिस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुंडागर्दी करने वालों को उठाकर बंद करो. सीएम ने कहा कि किसी मुकदमे में यदि कोई अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद वादी को धमका रहा हो तो जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की जाए.

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करीब 200 लोगों की सुनीं समस्याएं
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं. सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए तुरंत और संतुष्टिपरक निस्तारण के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान, सरकार का संकल्प है. अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले. 

पीड़ित को सीएम ने दिलाया भरोसा
सीएम योगी ने आगे कहा कि हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

बच्चों को दिए चॉकलेट 
गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाने आए लोगों से सीएम ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. अस्पताल से इलाज का इस्टीमेट मिलते ही सरकार धन उपलब्ध करा देगी. वहीं, जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को उन्होंने प्यार-दुलार, आशीर्वाद और चॉकलेट भी दिए.

यह भी पढ़िए: Prayagraj News: 'मौत' वाले कोल्ड स्टोरेज पर बड़ा एक्शन, PWD की रिपोर्ट पर लाइसेंस रद्द, जांच में हैरान करने वाला खुलासा 

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