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गोरखपुर में ‘जनता दर्शन’ के दौरान भावुक हुए सीएम योगी, बने बीमार बच्चों के लिए संबल

Gorakhpur News: गोरखपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन की मिसाल पेश की. गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 200 फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 16, 2026, 10:14 AM IST
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गोरखपुर में ‘जनता दर्शन’ के दौरान भावुक हुए सीएम योगी, बने बीमार बच्चों के लिए संबल

गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन की मिसाल पेश की. गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 200 फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और मौके पर ही अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए. 

जानिए पूरी बात ? 
दरअसल, जनता दर्शन के दौरान एक भावुक पल तब देखने को मिला, जब श्रावस्ती से आई एक महिला ने अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे के इलाज के लिए मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई. बच्चे की हालत देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए. उन्होंने महिला को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि इलाज में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी. 

सरकारी योजना का मिलेगा लाभ  
मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला का आयुष्मान कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाए, ताकि उसे सरकारी योजना का लाभ मिल सके.  इसके साथ ही उन्होंने बच्चे के इलाज के लिए विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की. उन्होंने श्रावस्ती के जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर इलाज का पूरा इस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा जाए, जिससे समय पर उचित सहायता उपलब्ध कराई जा सके. 

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 जनता से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण
बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषजनक ढंग से किया जाए. उन्होंने खासतौर पर अपराध और जमीन कब्जे से संबंधित मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि कानून-व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और आम जनता को न्याय मिल सके. जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री का एक और मानवीय पहलू भी देखने को मिला. उन्होंने वहां मौजूद बच्चों के साथ आत्मीयता से मुलाकात की, उन्हें चॉकलेट देकर दुलारा और आशीर्वाद दिया. इससे कार्यक्रम का माहौल कुछ समय के लिए हल्का और भावनात्मक हो गया.

जानें अंत में सीएम योगी क्या कहें 
इस कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “घबराइए मत, सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी.” उनके इस आश्वासन से वहां मौजूद लोगों में भरोसा और संतोष का माहौल देखने को मिला.

यह भी पढ़ें : आखिर क्यों भाजपा मुख्यालय की जमीन का पेच उलझा! क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर?
 

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