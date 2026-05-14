Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3216873
Zee UP-Uttarakhandगोरखपुर

महराजगंज को CM योगी का तोहफा: 203 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत और सुरक्षा का कड़ा पहरा

 Maharajganj News: योगी आदित्यनाथ का कल होने वाला महराजगंज दौरा जनपद के विकास और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से जिले को 203 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 14, 2026, 03:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महराजगंज को CM योगी का तोहफा: 203 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत और सुरक्षा का कड़ा पहरा

महराजगंज न्यूज/अमित त्रिपाठी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल होने वाला महराजगंज दौरा जनपद के विकास और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से जिले को 203 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.  इन योजनाओं में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी पहलों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय जनता को मिलेगा. इस विकास कार्यसूची के माध्यम से सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने का संदेश दे रही है. 

जानिए पूरी जानकारी ? 
दरअसल, विकास कार्यों की घोषणा और लोकार्पण के उपरांत मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. इस जनसभा में वह सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे. प्रशासनिक स्तर पर इस जनसभा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि भारी भीड़ के बावजूद कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके. सरकारी कार्यक्रमों के संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री का रुख आध्यात्मिक और निजी कार्यक्रमों की ओर होगा. वे स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी के नवनिर्मित आवास पर आयोजित गृह प्रवेश समारोह में शिरकत करेंगे. इस दौरान वहां आयोजित सुंदरकांड के पाठ में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जो उनके इस दौरे को एक धार्मिक और व्यक्तिगत स्पर्श देगा.

सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह दौरा अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि कार्यक्रम स्थल भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के काफी करीब है. भौगोलिक संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार किया है। सीमा पर एसएसबी के साथ समन्वय बढ़ाकर निगरानी तेज कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत रूट डायवर्जन और चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की व्यवस्था की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के आगमन से जुड़ी सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं और सुरक्षा तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं. कार्यक्रम स्थल पर वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए विशेष बैरिकेडिंग और सुरक्षा जांच चौकियां बनाई गई हैं. कुल मिलाकर, योगी आदित्यनाथ का यह दौरा महराजगंज के लिए जहां करोड़ों की सौगात लेकर आ रहा है, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक मुस्तैदी और विकास की गति को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा. स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं में इस दौरे को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: आजमगढ़ में तीन सगे भाइयों का पासपोर्ट खेल उजागर, नाम-पता बदलकर बनवा लिए नए पासपोर्ट, पुलिस जांच में खुलासा
 

TAGS

Maharajganj News

Trending news

Maharajganj News
महराजगंज को CM योगी का तोहफा: 203 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत और सुरक्षा का कड़ा पहरा
bareilly Viral Video
बरेली के शख्स की उड़ने की तस्वीर सबने देखी, अब उन्हीं से सुनिए लैंडिंग की कहानी
Azamgarh news
आजमगढ़ में तीन सगे भाइयों का पासपोर्ट खेल उजागर, नाम-पता बदलकर बनवा लिए नए पासपोर्ट
Azamgarh news
आजमगढ़ में प्रधानों का हंगामा, ADO पंचायत कार्यालय में की तालाबंदी, मुकदमे की तैयारी
Varanasi News
वाराणसी नगर निगम की पहल: अब हर शनिवार मनाया जाएगा ‘नो फ्यूल डे’
Lucknow news
CM योगी और मंत्रियों के काफिले से हटेंगी 50% गाड़ियां, योगी ने दी WFH को प्राथमिकता
Lucknow news
लखनऊ जिला कोर्ट में अवैध चैंबरों पर नगर निगम की कार्रवाई: 17 मई को चलेगा बुलडोजर
Lalitpur Accident
ललितपुर में नशे में धुत्त स्कॉर्पियो चालक का तांडव, कई बाइक और राहगीरों को कुचला
Lucknow news
अमूल ने पूरे भारत में बढ़ा दिए दूध के दाम, ढीली करनी होगी जेब, जानें कितनी बढ़ी कीमत
up weather news
UP में कुदरत का कहर, आंधी-बारिश से 47 से ज्यादा लोगों की मौत; कई इलाकों में मातम