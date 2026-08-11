यूपी बीमारी और माफिया दोनों से मुक्त... संतकबीरनगर में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी

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नीरज त्रिपाठी/संतकबीरनगर: यूपी के संतकबीरनगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 617 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी. सीएम ने करोड़ों रुपये की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान सीएम ने मंच से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. सीएम योगी ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और जन जनकल्याणकारी योजनाओं और कानून-व्यवस्था की चर्चा करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.
प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया था
सीएम योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस ने प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारी और माफिया दोनों से मुक्त है. सीएम ने कहा कि पहले योजनाओं में लूट होती थी, लेकिन आज सरकार की कार्य करने की इच्छा शक्ति से प्रदेश में विकास हो रहा है. यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है. सीएम योगी ने सरकार के कामकाज पर विपक्ष के सवाल उठाने पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आंकड़ों के आधार पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि राहुल जी और अखिलेश यादव जी आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं? आप के वक्तव्य, आप द्वारा कही जाने वाली बातें हास्यापद होती हैं. आप केवल राजनीति कर रहे हैं.
मगहर कताई मिल का जिक्र किया
सीएम योगी ने बाबा तामेश्वरनाथ धाम और महात्मा कबीर को नमन करते हुए जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी. वहीं, डबल इंजन की सरकार में जिले में हुए विकास कार्यों का भी जिक्र किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. सीएम ने जिले की मगहर कताई मिल का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भ्रष्ट आचरण से कताई मिल बंद हो गई थी, लेकिन आज हमारी सरकार ने उसे फिर से शुरू करने की कार्य योजना बनाई है.
सपा और कांग्रेस को जमकर घेरा
सीएम ने इंसेफेलाइटिस को लेकर सपा और कांग्रेस को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि इन सरकारों ने इंसेफेलाइटिस के लिए कुछ नहीं किया. मासूम बच्चे मौत के मुंह में समा गए, लेकिन आज हमारी सरकार ने इच्छा शक्ति से प्रदेश को बीमारी और माफिया दोनों को समाप्त किया. आज उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से भी मुक्त हो गया है. प्रदेश में कानून का राज है. सीएम योगी ने कहा कि अब राह चलते हुए किसी बेटी को गुंडा छेड़ नहीं सकता. ईमानदारी के साथ व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, उसे मामूल है कि की बेटी के साथ छेड़खानी की और व्यापारी के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप कर लूटपाट का प्रयास किया तो उसे या तो जेल में जाना पड़ेगा या जहनुम्म की यात्रा पर जाना होगा.
आज मेडिकल कॉलेज बन रहे, स्किल डेवलेपमेंट के सेंटर बन रहे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की कार्य संस्कृति और जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम होता है तो परिणाम आते हैं. कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आज प्रदेश में सड़कें बन रही हैं. रेलवे लाइन बन रही है, यह विकास का आधार है. जिलों में मेडिकल कॉलेज की लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है. मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है. स्किल डेवलेपमेंट के सेंटर बन रहे हैं. सीएम ने गीडा के औद्योगिक विकास की चर्चा करते हुए कहा कि यहां 50 हजार लोगों को रोजगार मिला है. उन्होंने कहा कि जब प्रगति होती है तो अपने आप ही समृद्धि आती है. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेन्स की नीति के साथ काम कर रही है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी.