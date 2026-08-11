यूपी बीमारी और माफिया दोनों से मुक्त... संतकबीरनगर में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी

आज मेडिकल कॉलेज बन रहे, स्किल डेवलेपमेंट के सेंटर बन रहे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की कार्य संस्कृति और जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम होता है तो परिणाम आते हैं. कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आज प्रदेश में सड़कें बन रही हैं. रेलवे लाइन बन रही है, यह विकास का आधार है. जिलों में मेडिकल कॉलेज की लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है. मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है. स्किल डेवलेपमेंट के सेंटर बन रहे हैं. सीएम ने गीडा के औद्योगिक विकास की चर्चा करते हुए कहा कि यहां 50 हजार लोगों को रोजगार मिला है. उन्होंने कहा कि जब प्रगति होती है तो अपने आप ही समृद्धि आती है. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेन्स की नीति के साथ काम कर रही है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी.