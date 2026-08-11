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यूपी बीमारी और माफिया दोनों से मुक्त... संतकबीरनगर में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी

Sant Kabir Nagar News: सीएम योगी मंगलवार को संतकबीरनगर दौरे पर पहुंचे. इस दौरान सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश को बीमारू बना दिया था.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 11, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:20 PM IST
यूपी बीमारी और माफिया दोनों से मुक्त... संतकबीरनगर में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी
Image Credit: Social Media

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