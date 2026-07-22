सपा शासन में भूमाफिया ने लोगों को ठगा, हमने दिया सम्मानजनक मुआवजा, गोरखपुर में बोले सीएम योगी

गोड़धोइया नाला पुनरोद्धार से तीन लाख आबादी लाभान्वित

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोड़धोइया नाला परियोजना से गोरखपुर उत्तर क्षेत्र की तीन लाख आबादी लाभान्वित हो रही है उन्हें बीमारी और गंदगी से मुक्त अच्छा वातावरण मिलने लगा है. मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में सकारात्मक योगदान के लिए महानगरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया कहा कि लोगों के सकारात्मक दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि मोहद्दीपुर से बाईपास मार्ग, स्पोर्ट्स कॉलेज से बरगदवा मार्ग, असुरन से मेडिकल कॉलेज मार्ग, असुरन से पिपराइच मार्ग फोरलेन हुए हैं. फोरलेन सड़कों से यहां के लोगों की संपत्ति का मूल्य भी बढ़ गया है. पहले जिस संपति की कीमत एक लाख रुपये थी, अब वह पांच लाख रुपये की हो गई है. उन्होंने कहा कि जब सड़कें अच्छी होंगी तो व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर तरफ फोरलेन कनेक्टिविटी के चलते गोरखपुर में नए-नए शोरूम आ रहे हैं. व्यापार बढ़ने के साथ लोगों को मनपंसद खरीदारी के लिए बाहर के शहरों में नहीं जाना पड़ रहा है.