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सपा शासन में भूमाफिया ने लोगों को ठगा, हमने दिया सम्मानजनक मुआवजा, गोरखपुर में बोले सीएम योगी

Gorakhpur News: सीएम योगी ने कहा कि सपा शासन में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों पर गलत इंदराज कर लोगों को ठगा था. उन्हें बरगलाकर जमीनें बेची थीं. भाजपा सरकार ने जब गोड़धोइया नाला परियोजना शुरू की तो ऐसी जमीन खरीदने वालों को सम्मानजनक मुआवजा दिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 22, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:27 PM IST
सपा शासन में भूमाफिया ने लोगों को ठगा, हमने दिया सम्मानजनक मुआवजा, गोरखपुर में बोले सीएम योगी

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