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'कालनेमियों से रहें सावधान...'गुरु पूर्णिमा पर CM योगी का बड़ा संदेश, बोले- बच्चों को स्मार्टफोन से रखें दूर

Gorakhnath News: गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित श्रीराम कथा के विश्राम एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत तेजी से दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ शक्तियां देश की इस प्रगति से परेशान हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 29, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:29 PM IST
'कालनेमियों से रहें सावधान...'गुरु पूर्णिमा पर CM योगी का बड़ा संदेश, बोले- बच्चों को स्मार्टफोन से रखें दूर
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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