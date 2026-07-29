'कालनेमियों से रहें सावधान...'गुरु पूर्णिमा पर CM योगी का बड़ा संदेश, बोले- बच्चों को स्मार्टफोन से रखें दूर

गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्रीराम कथा के विश्राम समारोह और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने देश, समाज और सनातन संस्कृति को लेकर कई अहम संदेश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति और सनातन संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश करने वाली ताकतों से देशवासियों को सतर्क रहना होगा. उन्होंने वर्तमान समय के कालनेमियों से सावधान रहने की अपील की. वहीं अभिभावकों से बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन न देने और सप्ताह में एक दिन मोबाइल से दूरी बनाने की भी सलाह दी. गुरु-शिष्य परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा और "एक भारत-श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर भी मुख्यमंत्री ने विस्तार से अपने विचार रखे.