'कालनेमियों से रहें सावधान...'गुरु पूर्णिमा पर CM योगी का बड़ा संदेश, बोले- बच्चों को स्मार्टफोन से रखें दूर

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गोरखपुर/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्रीराम कथा के विश्राम समारोह और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने देश, समाज और सनातन संस्कृति को लेकर कई अहम संदेश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति और सनातन संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश करने वाली ताकतों से देशवासियों को सतर्क रहना होगा. उन्होंने वर्तमान समय के कालनेमियों से सावधान रहने की अपील की. वहीं अभिभावकों से बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन न देने और सप्ताह में एक दिन मोबाइल से दूरी बनाने की भी सलाह दी. गुरु-शिष्य परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा और "एक भारत-श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर भी मुख्यमंत्री ने विस्तार से अपने विचार रखे.
कालनेमि प्रसंग का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने रामायण के कालनेमि प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भी समाज में कुछ लोग अलग-अलग रूप धारण कर भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि समाज ऐसे लोगों को पहचानने में असफल रहा तो यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा. मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि देश से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन उसे बढ़ावा देने वाली ताकतें अब नए स्वरूप और नए नाम से सामने आ सकती हैं.
रामायण, महाभारत और चाणक्य काल का उदाहरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जब भी प्रगति के शिखर की ओर बढ़ता है, तब चुनौतियां भी सामने आती हैं. उन्होंने श्रीराम के वनवास, महाभारत और चाणक्य-चंद्रगुप्त के काल का उदाहरण देते हुए कहा कि समृद्धि के समय आत्ममुग्ध होने के बजाय सजग रहना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि व्यवस्था को अस्थिर करने वाली ताकतों के खिलाफ समाज को एकजुट होकर खड़ा होना होगा.
मातृशक्ति और मातृभूमि का अपमान
मुख्यमंत्री योगी ने सनातन संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह परंपरा सभी मतों और संप्रदायों को संरक्षण देती है, लेकिन कुछ लोग इसी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं. उन्होंने कहा कि मातृशक्ति और मातृभूमि का अपमान करने वालों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए. उन्होंने गुरु, शिक्षक और समाज के जिम्मेदार लोगों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.
बच्चों को स्मार्टफोन देना उचित नहीं
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अभिभावकों को बच्चों के बढ़ते स्मार्टफोन इस्तेमाल को लेकर भी आगाह किया. उन्होंने कहा कि कम उम्र में बच्चों को स्मार्टफोन देना उचित नहीं है. इससे उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है, सोचने की क्षमता कम हो रही है और तनाव तथा अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. उन्होंने परिवारों से सप्ताह में कम से कम एक दिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करने की पहल करने की अपील की.
देश की सबसे बड़ी प्राचीन ज्ञान धरोहर
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल गुरु का सम्मान करने का पर्व नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. उन्होंने महर्षि वेदव्यास, भारतीय ऋषि परंपरा, योग, प्राचीन पांडुलिपियों और भारतीय ज्ञान-विज्ञान की चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी प्राचीन ज्ञान धरोहर का केंद्र है. उन्होंने कहा कि इस धरोहर का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है.
राष्ट्रहित को सर्वोपरि
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आदिकाल से एक राष्ट्र रहा है और 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना ही देश की सबसे बड़ी शक्ति है. उन्होंने कहा कि देश का अस्तित्व ही व्यक्ति और समाज के अस्तित्व की गारंटी है. उन्होंने सभी नागरिकों से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए भारत को विकसित और समृद्ध बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.
कौन-कौन मौजूद रहा?
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीरामचरितमानस ग्रंथ की आरती कर सात दिवसीय श्रीराम कथा का विधिवत विश्राम कराया. इस अवसर पर कथाव्यास आचार्य शांतनु जी महाराज का सम्मान किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सांसद रवि किशन, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवीपाटन शक्तिपीठ के महंत मिथिलेशनाथ सहित बड़ी संख्या में साधु-संत, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और श्रद्धालु उपस्थित रहे.