गोरखनाथ मंदिर में CM योगी का जनता दर्शन, 200 लोगों की सुनी समस्याएं; बच्चों संग बिताया समय, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना और गौसेवा करने के बाद लगातार दूसरे दिन जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनीं.
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गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना और गौसेवा करने के बाद लगातार दूसरे दिन जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनीं. मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों और मांगों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.
जानें जरूरी बात ?
दरअसल, जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति तक हर हाल में पहुंचना चाहिए. उन्होंने कहा कि आवास, इलाज, शिक्षा, विवाह सहायता, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शासन की प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता और जवाबदेही का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके.
मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं
जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण किया. इस दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं और उनके बच्चों से उन्होंने आत्मीय मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें चॉकलेट वितरित की. चॉकलेट पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे और मंदिर परिसर का माहौल उत्साहपूर्ण हो गया.
इस दौरान कानपुर से आई चार वर्षीय यशस्विनी सिंह ने मुख्यमंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल का खिलौना भेंट किया. उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी यशस्विनी ने मुख्यमंत्री को बुलडोजर का खिलौना भेंट किया था. उस समय मुख्यमंत्री ने उसे खिलौना वापस करते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने की सीख दी थी. एक बार फिर दोनों की मुलाकात चर्चा का विषय बनी रही और उपस्थित लोगों ने इस पल को उत्सुकता से देखा.
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