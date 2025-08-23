गोरखपुर वासियों के लिए विवाह-सामाजिक कार्यक्रमों के लिए हुई सुविधा, सीएम योगी देने वाले हैं कल्याण मंडपम की सौगात
गोरखपुर वासियों के लिए विवाह-सामाजिक कार्यक्रमों के लिए हुई सुविधा, सीएम योगी देने वाले हैं कल्याण मंडपम की सौगात

Gorakhpur News: गोरखपुर के मध्यम और निम्न आय वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दशहरा और दिवाली से पहले गोरखपुरवासियों को दो नए कल्याण मंडपम की सौगात दी हैं.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 23, 2025, 02:03 PM IST
गोरखपुर वासियों के लिए विवाह-सामाजिक कार्यक्रमों के लिए हुई सुविधा, सीएम योगी देने वाले हैं कल्याण मंडपम की सौगात

नागेंद्र त्रिपाठी/ गोरखपुर: सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर पहुंचे और मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों को बड़ी सौगात दी. सीएम योगी ने गोरखपुर में दो नए कल्याण मंडपम (Convention Centers) का लोकार्पण किया.  दोनों कन्वेंशन सेंटर्रस का निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधायक निधि से कराया है. खास बात यह है कि यहां जरूरतमंद परिवार अब कम खर्च में अपने मांगलिक और सामाजिक कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित कर सकेंगे. 

मानबेला कन्वेंशन सेंटरी की क्षमता और सुविधाएं
मानबेला में 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बने इस कन्वेंशन सेंटर पर 2 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत आई है. भवन दो तलों में निर्मित है इसकी क्षमता 250 लोगों की है. बड़े हाल के साथ किचन, स्टोर, चेंजिंग रूम और महिलाओं-पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की भी सुविधा उपलब्ध है.

राप्तीनगर विस्तार में बने कन्वेंशन सेंटर की क्षमता और लागत
वहीं राप्तीनगर विस्तार क्षेत्र के टोला पीरू शहीद में बने कल्याण मंडपम का निर्माण 85 लाख रुपये की लागत से किया गया है. यहां 125 लोगों के बैठने की व्यवस्था है.  इसमें ग्राउंड फ्लोर पर मल्टीपर्पज हाल, अलग-अलग शौचालय, जबकि पहले तल पर दो कमरे, बरामदा और ओपन टैरेस भी बनाया गया है.

सरकार का मानना है कि इससे मध्यम और निम्न आय वर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आधुनिक सुविधा से लैस मैरिज होम का विकल्प मिलेगा और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक आयोजनों का बोझ काफी हद तक कम होगा. 

