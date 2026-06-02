गोरखपुर को मिला ईको टूरिज्म का नया तोहफा! रामगढ़ताल की तर्ज पर चमकेगा चिलुआताल

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर के उत्तरी छोर पर स्थित प्राकृतिक झील चिलुआताल अब पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित होने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित चिलुआताल पर्यटन विकास परियोजना का लोकार्पण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में तालाबों और पोखरों पर कब्जे होते थे, जबकि वर्तमान सरकार उनका संरक्षण कर उन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित कर रही है. मुख्यमंत्री ने चिलुआताल को भविष्य में रामगढ़ताल की तर्ज पर ईको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स का प्रमुख केंद्र बनाने की घोषणा भी की.

चिलुआताल पर्यटन विकास योजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआताल पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण परियोजना का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि पहले ताल-पोखरों पर अवैध कब्जे होते थे और वे गंदगी व अपराध का अड्डा बन जाते थे, लेकिन अब इन्हें संरक्षित कर पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है.

वाटर स्पोर्ट्स का बड़ा केंद्र बनेगा

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि चिलुआताल के अगले चरण के विकास में इसे रामगढ़ताल की तरह ईको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से यहां 20 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना पर काम चल रहा है. इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी.

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चिलुआताल का पानी पूरी तरह प्राकृतिक

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल में ड्रेनेज का पानी ट्रीटमेंट के बाद जाता है, जबकि चिलुआताल का पानी पूरी तरह प्राकृतिक है जो जंगलों से होकर आता है. उन्होंने बताया कि खाद कारखाने के पुनर्निर्माण के दौरान चिलुआताल की डी-सिल्टिंग कर उसके जल का उपयोग किया गया था. साथ ही निकाली गई मिट्टी का उपयोग निचले इलाकों को भरने में किया गया.

बेहतरीन पर्यटन स्थल बनेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार रामगढ़ताल में राष्ट्रीय स्तर की रोइंग प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, उसी तरह चिलुआताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि यहां का प्राकृतिक वातावरण लोगों को आकर्षित करेगा और परिवारों के लिए यह एक बेहतरीन पर्यटन स्थल साबित होगा.

रामगढ़ताल के किनारे पौधारोपण का आह्वान

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक स्वच्छता अभियान, पौधरोपण और योग शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत चिलुआताल और रामगढ़ताल के किनारे बड़े स्तर पर पौधरोपण का आह्वान किया.

सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर को सेफ, स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी बनाने का लक्ष्य है. उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करने, प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की. उन्होंने बताया कि रामगढ़ताल की सफाई के दौरान 56 बोरे प्लास्टिक कचरा निकला था, जो लोगों की जागरूकता की कमी को दर्शाता है.

रवि किशन ने सीएम की सराहना की

इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में गोरखपुर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. उन्होंने कहा कि रामगढ़ताल के बाद अब चिलुआताल भी फिल्मों की शूटिंग और पर्यटन का आकर्षण केंद्र बनेगा. वहीं, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गोरखपुर का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहा है.

पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

लोकार्पण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआताल घाट और नौका विहार क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा परिसर में हरिशंकरी यानी पीपल, बरगद और पाकड़ का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इसके अलावा उन्होंने चिलुआताल के निकट लगभग 12 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से बन रहे भजन संध्या स्थल का भी निरीक्षण किया, जिसे अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

20 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ चिलुआताल परियोजना

20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित चिलुआताल परियोजना गोरखपुर के पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बनाने जा रही है. प्राकृतिक सौंदर्य, वाटर स्पोर्ट्स, ईको टूरिज्म और सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं के साथ चिलुआताल आने वाले समय में पूर्वांचल का प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सकता है.