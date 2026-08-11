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70 करोड़ रुपये से बनी 2 KM लंबी सड़क, सतत विकास से बनी गोरखपुर की नई पहचान

Gorakhpur News: सीएम योगी ने गोरखपुर में गोरखपुर-सोनौली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक सड़क चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 11, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:00 PM IST
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