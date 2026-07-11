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गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय को मिला बड़ा तोहफा, सीएम योगी ने दी बालक और बालिका छात्रावास की सौगात

Gorakhpur News: सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं. शनिवार को सीएम योगी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय में नवनिर्मित बालक और बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 11, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:10 PM IST
गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय को मिला बड़ा तोहफा, सीएम योगी ने दी बालक और बालिका छात्रावास की सौगात
Image Credit: CM Yogi Adityanath

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