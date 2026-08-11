Gorakhpur: सीएम योगी ने गोरखपुर को दी ₹70 करोड़ की सौगात, ग्रीन सिटी-माधोपुर बंधा सड़क का किया लोकार्पण

कनेक्टिविटी होगी और बेहतर

सीएम योगी ने कहा कि इस सड़क की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ और नेपाल समेत सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर जाने वाले लोगों को शहर के अंदर से गुजरने की जरूरत नहीं होगी. राजघाट से हाबर्ट बंधा-माधोपुर तटबंध तक फोरलेन और डोमिनगढ़ में प्रस्तावित फ्लाईओवर के बाद यह कनेक्टिविटी और बेहतर होगी. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि विकास के साथ हर नागरिक के जीवन में सुगमता आए. गोरखपुर में सड़क, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज जैसी परियोजनाओं के जरिए शहर की कनेक्टिविटी लगातार मजबूत की जा रही है.