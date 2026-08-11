Gorakhpur: सीएम योगी ने गोरखपुर को दी ₹70 करोड़ की सौगात, ग्रीन सिटी-माधोपुर बंधा सड़क का किया लोकार्पण

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ग्रीन सिटी से माधोपुर बंधा तक नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया. करीब 1.8 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर लगभग 70 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से जहां लोगों का आवागमन आसान हुआ है, वहीं जलनिकासी की समस्या का भी समाधान हुआ है.
CM ने किया ग्रीन सिटी-माधोपुर बंधा सड़क का लोकार्पण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर ग्रीन सिटी-माधोपुर बंधा सड़क का लोकार्पण किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया. सीएम योगी ने कहा कि लगातार हो रहे विकास कार्यों से अब गोरखपुर की नई पहचान बन रही है. शहर के हर मार्ग को फोरलेन से जोड़ा जा रहा है और फ्लाईओवर व ओवरब्रिज का निर्माण तेजी से हो रहा है.
क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात है सड़क
मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 70 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह सड़क क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात है. सड़क संकरी होने की वजह से लोगों को पहले काफी परेशानी होती थी और भारी वाहन भी यहां नहीं आ पाते थे. नई सड़क बनने से आवागमन सुगम हुआ है और सड़क के दोनों तरफ ड्रेन बनने से जलभराव की समस्या का भी समाधान हुआ है.
कनेक्टिविटी होगी और बेहतर
सीएम योगी ने कहा कि इस सड़क की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ और नेपाल समेत सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर जाने वाले लोगों को शहर के अंदर से गुजरने की जरूरत नहीं होगी. राजघाट से हाबर्ट बंधा-माधोपुर तटबंध तक फोरलेन और डोमिनगढ़ में प्रस्तावित फ्लाईओवर के बाद यह कनेक्टिविटी और बेहतर होगी. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि विकास के साथ हर नागरिक के जीवन में सुगमता आए. गोरखपुर में सड़क, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज जैसी परियोजनाओं के जरिए शहर की कनेक्टिविटी लगातार मजबूत की जा रही है.
लोकार्पण के दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया. रास्ते में कई स्थानों पर लोगों ने जयकारे लगाए और फूल बरसाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए मार्ग पर सजाए गए हाथी भी आकर्षण का केंद्र रहे. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सावन शिवरात्रि की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और भगवान भोलेनाथ से सभी के सुख-समृद्धि की कामना की.
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