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Gorakhpur: सीएम योगी ने गोरखपुर को दी ₹70 करोड़ की सौगात, ग्रीन सिटी-माधोपुर बंधा सड़क का किया लोकार्पण

Gorakhpur road project: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर को विकास परियोजनाओं की एक और बड़ी सौगात दी. सीएम योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर ग्रीन सिटी से माधोपुर बंधा तक नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण किया.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 11, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:18 PM IST
Gorakhpur: सीएम योगी ने गोरखपुर को दी ₹70 करोड़ की सौगात, ग्रीन सिटी-माधोपुर बंधा सड़क का किया लोकार्पण
Image Credit: Gorakhpur News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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गोरखपुर को 70 करोड़ की सौगात, CM योगी ने किया ग्रीन सिटी-माधोपुर सड़क का लोकार्पण
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