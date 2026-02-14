गोरखपुर की मई 2026 तक बदल जाएगी चाल! 28 करोड़ की लागत से बन रहा ताल रिंग रोड, सीएम योगी ने किया निरीक्षण

कृष्णदेव कुमार/गोरखपुर: शहर की यातायात व्यवस्था को नया आकार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को निर्माणाधीन ताल रिंग रोड फेज-टू का स्थलीय निरीक्षण किया. सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि परियोजना के किसी भी हिस्से में संकुचन या जाम की स्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि जहां भी बाधा या तकनीकी खामी दिखे, उसे तत्काल दूर किया जाए और सड़क पर जलभराव रोकने के लिए मजबूत ड्रेनेज व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

28 करोड़ की सड़क मई 2026 तक होगी तैयार

मुख्यमंत्री ने मोहद्दीपुर से सहारा एस्टेट तक गोरखपुर के प्रसिद्ध रामगढ़ताल किनारे बन रही लगभग चार किलोमीटर लंबी सड़क की प्रगति का जायजा लिया. अधिकारियों ने बताया कि लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह सड़क मई 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. परियोजना के अंतर्गत ताल की ओर पाइलिंग के ऊपर कंक्रीट-स्टील बीम पर सड़क तैयार की जा रही है, जिससे मजबूती और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होंगी. किनारों पर स्टील रेलिंग, नाले का टैपिंग सिस्टम और बेहतर जल निकासी व्यवस्था भी विकसित की जा रही है.

नई बोट जेटी और सड़क निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा

सड़क कुल 12 मीटर चौड़ी होगी, जिसमें सात मीटर मुख्य मार्ग और दोनों ओर फुटपाथ शामिल होंगे. इसके साथ ताल फ्रंट के सौंदर्यीकरण, रिटेनिंग वॉल, ड्रेन, एयर वाल्व चैंबर और मेनहोल ऊंचाई सुधार जैसे कार्य भी जारी हैं. सहारा एस्टेट के पास नई बोट जेटी निर्माण की योजना से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण

गोरखपुर में ही अपने दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को किफायती आयोजन स्थल उपलब्ध कराने की पहल के तहत शहर के पांचवें ‘कल्याण मंडपम’ का भी लोकार्पण किया. जंगल तुलसीराम वार्ड के बिछिया मोहल्ले में लगभग 2.47 करोड़ रुपये से बने इस भवन में 300 लोगों की क्षमता वाला सभागार, रसोई, पेयजल और अलग-अलग शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

ताल रिंग रोड और मंडपम जैसी परियोजनाओं को शहर के विकास की नई दिशा बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इनसे यातायात सुगम होगा, पर्यटन को बल मिलेगा और आम नागरिकों की सुविधाएं भी बढ़ेंगी.

