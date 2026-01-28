सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर को दी 1052 करोड़ की सौगात, 229 परियोजनाओं से बदलेगी जिले की किस्मत

Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर महोत्सव का भव्य शुभारंभ करते हुए जिले को विकास की ऐतिहासिक सौगात दी.इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुल 1052 करोड़ रुपये की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को परिवार मानकर सरकार विकास अभियान को आगे बढ़ा रही है और इसका सीधा लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंच रहा है.

क्या हैं पूरी बात ?

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश पहचान और सम्मान का प्रतीक बन चुका है.उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश की पहचान दंगों और उपद्रवों से होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश उत्सव, निवेश और विकास का केंद्र बन चुका है. सीएम ने जोर देते हुए कहा कि सरकार की सख्त कानून व्यवस्था प्रदेश को नई दिशा दी है.

पूर्वी यूपी को बीमार बनाने वालों पर तीखा प्रहार

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीमार मानसिकता के लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को बीमार बना दिया था. विकास की जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया. जिससे क्षेत्र पिछड़ता चला गया. सीएम योगी ने कहा कि अब वही पूर्वी यूपी एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, उद्योग और पर्यटन के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा है.

विकास योजनाओं से बदलेगी सिद्धार्थनगर की तस्वीर

सीएम योगी ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में शुरू की गई परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और रोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जिले के विकास के लिए पूरी तरह से काम कर रही है.

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय का जताया आभार

खबर के मुताबिक, कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय की उपस्थिति पर मुख्यमंत्री ने उनका आभार व्यक्त किया. सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी की सहभागिता महत्वपूर्ण है और विकास के मुद्दे पर एकजुटता प्रदेश के हित में है.

नए उत्तर प्रदेश की झलक बना सिद्धार्थनगर महोत्सव

सिद्धार्थनगर महोत्सव में बहुत कुछ खास रहा. सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्थानीय उत्पादों और जनकल्याणकारी योजनाओं की झलक देखने को मिली. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन न सिर्फ संस्कृति को सहेजते हैं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं.

