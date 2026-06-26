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Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तीन दिवसीय गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन शुक्रवार को पूरी तरह से जनसेवा के कार्यों में व्यस्त रहे. गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित 'जनता दर्शन' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आम जनता की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.
200 लोगों की समस्याओं पर की सुनवाई
शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लगभग 200 फरियादी अपनी विभिन्न समस्याएं लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ एक-एक कर सभी लोगों की बात सुनी. इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी अपनी शिकायतें लेकर पहुंची थीं. मुख्यमंत्री ने स्वयं सभी के पास जाकर उनके आवेदन पत्र लिए और पास खड़े संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए सौंपे.
अधिकारियों को सख्त हिदायत
जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर और इस तरह से किया जाए कि फरियादी पूरी तरह संतुष्ट हों. उन्होंने यह भी कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि थाने और तहसील स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, ताकि उन्हें जिला मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़ें.
जमीन कब्जों पर होगी कड़ी कार्रवाई
जनता दर्शन में सबसे अधिक शिकायतें जमीन पर अवैध कब्जे से संबंधित थीं. कुशीनगर से आई एक महिला ने शिकायत की कि जमीन का आवंटन होने के बावजूद उसे कब्जा नहीं मिल पा रहा है. इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कमिश्नर को निर्देश दिए कि महिला को उसकी जमीन का कब्जा दिलाया जाए. सीएम ने चेतावनी दी कि जबरन जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.
इलाज के लिए मिलेगी आर्थिक मदद
हर बार की तरह इस बार भी कई लोग बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे. मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि धन के अभाव में किसी का भी इलाज नहीं रुकेगा. हृदय रोग से पीड़ित एक महिला को उन्होंने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें इलाज के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी.
जनता दर्शन से पूर्व मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में पहुंचकर गायों को चारा खिलाया और उनकी सेवा की. मुख्यमंत्री के इस दौरे और जनता दर्शन ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है.