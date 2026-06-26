अधिकारियों को सख्त हिदायत

जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर और इस तरह से किया जाए कि फरियादी पूरी तरह संतुष्ट हों. उन्होंने यह भी कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि थाने और तहसील स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, ताकि उन्हें जिला मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़ें.