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सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनीं फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Gorakhpur News: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तीन दिवसीय गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन शुक्रवार को पूरी तरह से जनसेवा के कार्यों में व्यस्त रहे. गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित 'जनता दर्शन' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आम जनता की समस्याएं सुनीं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 26, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:40 AM IST
सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनीं फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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