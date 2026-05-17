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बेटियों की शादी की चिंता से मुक्त होगी हर गरीब मां: गोरखनाथ मंदिर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

Gorakhpur News: गोरखपुर प्रवास के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए करीब 150 लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखीं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 17, 2026, 11:37 AM IST
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बेटियों की शादी की चिंता से मुक्त होगी हर गरीब मां: गोरखनाथ मंदिर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर न्यूज/नागेंद्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश गोरखपुर प्रवास के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए करीब 150 लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखीं. सीएम योगी ने एक-एक कर सभी की फरियाद सुनी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर पीड़ित की समस्या का समाधान समय पर और पूरी निष्पक्षता के साथ सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और जनता की समस्याओं का निवारण करना सरकार की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है.

बेटियों की शादी और इलाज के लिए मिलेगी पूरी मदद
जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के सामने कई गंभीर मामले आए, जिनमें लोगों ने आर्थिक और सामाजिक मदद की गुहार लगाई. इसी दौरान एक महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता मांगी. इस पर मुख्यमंत्री ने उसे 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार इस योजना के तहत प्रति जोड़ा एक लाख रुपये की बड़ी सहायता राशि प्रदान करती है. उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस परिवार को योजना का लाभ दिलाया जाए. इसके साथ ही, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मदद मांगने पहुंचे मरीजों को ढाढस बंधाते हुए सीएम ने कहा कि पैसे की कमी के कारण किसी का भी इलाज नहीं रुकेगा. उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी जरूरतमंद मरीजों के इलाज का इस्टीमेट जल्द से जल्द तैयार कर शासन को भेजा जाए, ताकि उन्हें तत्काल फंड जारी किया जा सके.

भू-माफियाओं पर सख्ती और जन कल्याण पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय मिलना चाहिए. जमीन पर अवैध कब्जों और दबंगई की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि भू-माफियाओं और कमजोरों को सताने वाले तत्वों के खिलाफ बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

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गोसेवा के साथ निभाई परंपरागत दिनचर्या
जनता दर्शन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह मंदिर की गोशाला पहुंचे. वहां उन्होंने गोवंश को अपने हाथों से गुड़ खिलाया और उन्हें खूब दुलार किया. बढ़ती गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने गोशाला के कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए कि वे गोवंश के खान-पान और उनके रखरखाव का पूरा ध्यान रखें. इससे पहले सुबह उन्होंने गुरु गोरखनाथ मंदिर में विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में आए कुछ छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। सीएम योगी का यह पूरा दौरा पूरी तरह से जनसेवा और अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या के तालमेल पर केंद्रित रहा.

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