CM Yogi in Gorakhpur Janta Darshan: गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, फरियादियों की सुनी समस्याएं, अफसरों को दिया समाधान का आदेश

सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की. महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में बैठाए गए लोगो तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान भी बताये.

 

CM Yogi in Gorakhpur Janta Darshan: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लगभग 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का भरोसा दिया.  महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी स्वयं लोगों के बीच पहुंचे और एक-एक व्यक्ति से संवाद कर उनका आवेदन पत्र लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी और संतुष्टिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए. 

जानें पूरी बात 
जनता दर्शन में आई एक वृद्ध महिला ने आवास न मिलने की शिकायत की. इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पात्र व्यक्ति को आवास योजना का लाभ हर हाल में मिले. इसी तरह एक दूसरी महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता की मांग की. सीएम ने अधिकारियों को विवाह अनुदान योजना का लाभ तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. एक महिला द्वारा बिजली कनेक्शन में आ रही परेशानी बताने पर भी मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद बिजली विभाग के अफसरों को तुरंत समाधान सुनिश्चित करने को कहा. 

बीमारों के इलाज में नहीं होगी बाधा
जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने पहुंचे थे.  मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मरीजों के उच्च स्तर पर इलाज का इस्टीमेट जल्द तैयार कर शासन को उपलब्ध कराएं, ताकि तुरंत आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके. 

जमीन कब्जा मामलों पर सख्त निर्देश
सीएम योगी ने कहा कि किसी की जमीन पर दबंगई या जबरन कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी शिकायतों पर कठोर और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके. 

बच्चों को दिया आशीर्वाद
जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री ने दुलारा, उन्हें चॉकलेट दी और उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति के साथ है.  “किसी को घबराने की जरूरत नहीं, समाधान हमारी प्राथमिकता है.
