रास्ता न दिला पाएं तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड करो... लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी दिखे सख्त

गोरखपुर : गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि विवाद और राजस्व मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है. मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान एक महिला ने दबंगों पर रास्ता रोकने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई. शिकायत सुनते ही सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल महिला को रास्ता दिलाने के निर्देश दिए.