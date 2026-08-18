Add Zee Business As A Preferred Source
App

रास्ता न दिला पाएं तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड करो... लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी दिखे सख्त

CM Yogi Janta Darshan: गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान एक महिला की पीढ़ा सुन सीएम योगी अफसरों की लापरवाही पर सख्त हो गए. सीएम ने ON THE SPOT एक्शन लेते हुए कहा कि अगर रास्ता न दिला पाएं तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड करो. उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही कतई क्षम्य नहीं है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 18, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:54 PM IST
रास्ता न दिला पाएं तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड करो... लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी दिखे सख्त

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
घूंघट की आड़ में 'लुटेरी दुल्हन'... शादी की दूसरी ही रात ही उड़ाए गहने-नकदी
2
3
4
5