महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक, शिव साधना के साथ की लोककल्याण की प्रार्थना

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: आज पूरे देश में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है. शिव मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है. महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मन्दिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि-विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर प्रदेश व देश के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की.

भक्तिमय माहौल में डूबा गोरखनाथ मंदिर परिसर

महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गोरखनाथ मन्दिर परिसर पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया. सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़ी. इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया.

भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना

मुख्यमंत्री ने दुग्ध, गंगाजल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. रुद्राभिषेक के दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंज उठा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिरस में सराबोर हो गया.

इस दौरान मंदिर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद नजर आई. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री के साथ भगवान शिव के दर्शन किए और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त किया।महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिससे दर्शन पूजन सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके.

लगाया जनता दरबार

रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए.

