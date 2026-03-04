Advertisement
गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने खेली पारंपरिक होली, गायों को लगाया गुलाल; प्रदेशवासियों को दिया सौहार्द का संदेश

 CM Yogi played traditional Holi at Gorakhnath Temple: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ में पारंपरिक और आध्यात्मिक अंदाज में रंगों का उत्सव मनाया. हर वर्ष की तरह इस बार भी गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होली समारोह श्रद्धा, संस्कृति और लोक परंपराओं का अनूठा संगम बना रहा.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 04, 2026, 11:43 AM IST
 CM Yogi played traditional Holi at Gorakhnath Temple: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2026 के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ में पारंपरिक और आध्यात्मिक अंदाज में रंगों का उत्सव मनाया. हर वर्ष की तरह इस बार भी गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होली समारोह श्रद्धा, संस्कृति और लोक परंपराओं का अनूठा संगम बना रहा.

 श्रद्धालुओं के साथ मनाई होली 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने संतों, पुजारियों और श्रद्धालुओं के साथ अबीर-गुलाल खेलकर होली की खुशियां साझा कीं.  मंदिर परिसर “होली है” के जयघोष और भक्ति गीतों से गूंज उठा. इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उत्सव मनाया गया.

गौशाला में भी मनाई होली 
होली उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री मंदिर की गौशाला भी पहुंचे. यहां उन्होंने गायों और बछड़ों को अबीर-गुलाल लगाकर उनका पूजन किया. भारतीय संस्कृति में गौसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण का संदेश भी दिया.गौशाला में मौजूद लोगों ने इस दृश्य को आस्था और परंपरा का प्रतीक बताया.

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे. मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. भक्तों ने फूलों और गुलाल के साथ उनका स्वागत किया. पूरे मंदिर परिसर को रंगों और फूलों से सजाया गया था, जिससे उत्सव का माहौल और भी आकर्षक बन गया.होली समारोह को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस एवं सुरक्षा बलों की तैनाती रही, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक है. उन्होंने लोगों से शांति, सौहार्द और आपसी सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की.गोरखनाथ मंदिर में आयोजित यह पारंपरिक होली उत्सव एक बार फिर आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत झलक बनकर सामने आया, जिसने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया

 

