सीएम योगी के प्रस्तावित रूट पर सुरक्षा में चूक? नई फ्लड लाइट में लगी आग, बड़ा हादसा टला

जेल बाईपास रोड पर नई फ्लड लाइट लगी आग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोड़ धोइया नाले के निरीक्षण के लिए जाने वाले थे. इसी दौरान उनके फ्लीट वाले मुख्य मार्ग, जेल बाईपास रोड पर सड़क के डिवाइडर में लगी नई फ्लड लाइट में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया. देखते ही देखते फ्लड लाइट से आग की लपटें उठने लगीं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यदि आग फैल जाती या कोई राहगीर इसकी चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पास के एक दुकानदार ने तुरंत फायर सर्विस के अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया और संभावित दुर्घटना टल गई.