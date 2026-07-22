सीएम योगी के प्रस्तावित रूट पर सुरक्षा में चूक? नई फ्लड लाइट में लगी आग, बड़ा हादसा टला

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नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित रूट पर बीच सड़क डिवाइडर में लगी नई फ्लड लाइट अचानक आग का गोला बन गई. बताया जा रहा है कि जेल बाईपास रोड पर शाम करीब 4 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण फ्लड लाइट से तेज लपटें निकलने लगीं. गनीमत रही कि समय रहते एक दुकानदार ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस मार्ग से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने वाला था, उसी मार्ग पर लगी नई विद्युत व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई?.
जेल बाईपास रोड पर नई फ्लड लाइट लगी आग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोड़ धोइया नाले के निरीक्षण के लिए जाने वाले थे. इसी दौरान उनके फ्लीट वाले मुख्य मार्ग, जेल बाईपास रोड पर सड़क के डिवाइडर में लगी नई फ्लड लाइट में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया. देखते ही देखते फ्लड लाइट से आग की लपटें उठने लगीं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यदि आग फैल जाती या कोई राहगीर इसकी चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पास के एक दुकानदार ने तुरंत फायर सर्विस के अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया और संभावित दुर्घटना टल गई.
शॉर्ट सर्किट से लगी आग
अब सवाल उठ रहे हैं कि हाल ही में लगाई गई फ्लड लाइट में शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ? क्या यह निर्माण कार्य में लापरवाही थी या विद्युत विभाग की बड़ी चूक? मुख्यमंत्री के रूट पर हुई इस घटना ने विद्युत व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुख्यमंत्री के प्रस्तावित रूट पर नई फ्लड लाइट में आग लगने की घटना भले ही समय रहते नियंत्रित कर ली गई हो, लेकिन इसने सरकारी तैयारियों और विद्युत सुरक्षा व्यवस्था की पोल जरूर खोल दी है। अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है?.