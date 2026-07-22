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सीएम योगी के प्रस्तावित रूट पर सुरक्षा में चूक? नई फ्लड लाइट में लगी आग, बड़ा हादसा टला

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित रूट पर बीच सड़क डिवाइडर में लगी नई फ्लड लाइट अचानक आग का गोला बन गई. इसके चलते अफरातफरी मच गई.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 22, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:41 PM IST
सीएम योगी के प्रस्तावित रूट पर सुरक्षा में चूक? नई फ्लड लाइट में लगी आग, बड़ा हादसा टला
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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