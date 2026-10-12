यूपी के लाखों अन्नदाताओं के लिए बड़ा दिन: सीएम योगी बर्बाद फसलों का देंगे मुआवजा, सीधे खातों में बरसेगी राहत

9 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगी राहत

बाढ़ और भारी बारिश ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है. खेतों में पानी भरने से धान समेत दूसरी फसलें प्रभावित हुई हैं. किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने राहत एवं सहायता की प्रक्रिया तेज की है. राहत आयुक्त कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 9 अक्टूबर तक प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात और ओलावृष्टि से फसल क्षति झेलने वाले 9 लाख 18 हजार 91 किसानों को चिह्नित किया गया है. इन्हीं प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान के जरिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.