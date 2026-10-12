यूपी के लाखों अन्नदाताओं के लिए बड़ा दिन: सीएम योगी बर्बाद फसलों का देंगे मुआवजा, सीधे खातों में बरसेगी राहत

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UP farmers flood relief/ नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आज बड़ा दिन है. बाढ़ और अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत देने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री 9 लाख 18 हजार से अधिक किसानों के लिए 493 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि जारी करेंगे. यह धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी.
कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर के योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया जाएगा. इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है.
9 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगी राहत
बाढ़ और भारी बारिश ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है. खेतों में पानी भरने से धान समेत दूसरी फसलें प्रभावित हुई हैं. किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने राहत एवं सहायता की प्रक्रिया तेज की है. राहत आयुक्त कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 9 अक्टूबर तक प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात और ओलावृष्टि से फसल क्षति झेलने वाले 9 लाख 18 हजार 91 किसानों को चिह्नित किया गया है. इन्हीं प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान के जरिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.
डीबीटी से सीधे खातों में पहुंचेगी रकम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृषि निवेश अनुदान की धनराशि जारी करेंगे. सरकार की ओर से यह रकम डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को आर्थिक संबल देना और अगली कृषि गतिविधियों के लिए उनकी मदद करना है. सितंबर के अंतिम सप्ताह में चक्रवात के साथ हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण प्रदेश के कई इलाकों में फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा था. इसके बाद प्रशासन ने फसल क्षति का आकलन कर प्रभावित किसानों को सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई शुरू की.
पहले जारी हो चुके हैं 169 करोड़ रुपये
राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, फसल क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान के लिए 169 करोड़ रुपये पहले ही जिलों को जारी किए जा चुके हैं. इनमें से 1 लाख 29 हजार 326 किसानों को 78 करोड़ 75 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है. अब सोमवार को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 493 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी किए जाने की जानकारी दी गई है. इस सहायता का उद्देश्य फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाना है.
आपदा प्रभावित परिवारों को भी मदद
सरकार ने केवल फसल नुकसान ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं में जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति से प्रभावित परिवारों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है. राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक, विभिन्न आपदाओं से प्रभावित परिवारों को अब तक 225 करोड़ 93 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है. सरकार का जोर है कि आपदा के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों और प्रभावित परिवारों तक राहत समय से पहुंचे.
कुल मिलाकर, गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किसानों के लिए सहायता राशि जारी करने का यह कार्यक्रम प्रदेश के आपदा प्रभावित किसानों के लिए अहम है. अब किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि उनके खातों में सहायता राशि कब तक पहुंचती है और फसल नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें कितनी राहत मिलती है.