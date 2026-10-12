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यूपी के लाखों अन्नदाताओं के लिए बड़ा दिन: सीएम योगी बर्बाद फसलों का देंगे मुआवजा, सीधे खातों में बरसेगी राहत

UP farmers flood relief: यूपी के लाखों अन्नदाताओं के लिए आज का दिन एक बड़ी राहत लेकर आया है. प्रदेश में बाढ़, भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की आस लगाए बैठे किसानों का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है. सीएम योगी आज 9 लाख 18 हजार से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में आर्थिक मदद ट्रांसफर करने जा रहे हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Oct 12, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 11:10 AM IST
यूपी के लाखों अन्नदाताओं के लिए बड़ा दिन: सीएम योगी बर्बाद फसलों का देंगे मुआवजा, सीधे खातों में बरसेगी राहत
Image Credit: UP farmers flood relief

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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