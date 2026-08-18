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पहले सैफई सिंडिकेट तक सीमित था प्रदेश का विकास, दुबई में छिपाते थे सरकारी धन- गोरखपुर में सीएम का सपा पर निशाना

CM Yogi News: पीआरडी जवानों के सम्मेलन में सीएम योगी ने मंगलवार को जहां जवानों के लिए कई सौगातों की घोषणा की वहीं पूर्व की सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. सीएम योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारें सिर्फ स्वयं का विकास चाहती थी. सरकारी पैसे को दुबई में छिपाया जाता था.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 18, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:59 PM IST
पहले सैफई सिंडिकेट तक सीमित था प्रदेश का विकास, दुबई में छिपाते थे सरकारी धन- गोरखपुर में सीएम का सपा पर निशाना

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