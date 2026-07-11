रामभक्तों के खून से सना है सपा का इतिहास... गोरखपुर में गरजे सीएम योगी

मोदी-योगी के नाम पर वोट विकास की गारंटी: रविकिशन

समारोह को संबोधित करते हुए सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि मोदी जी और योगी जी के नाम पर दिया गया वोट विकास की गारंटी है. यह बात जनता भी जानती है, इसलिए वह बार-बार भाजपा की ही सरकार चाहती है. यह मोदी जी और योगी जी के नाम पर दिए गए वोट की ही ताकत है कि जो मार्ग पूर्व की सरकार में चलने लायक नहीं था, अब वह फोरलेन सड़क के रूप में चमक उठा है. सांसद ने सीएम योगी को निस्वार्थ संत व सनातन रक्षक बताते हुए कहा कि जनता की सेवा के प्रति उनके अथक परिश्रम और समर्पण के आगे विरोधी उनका मुकाबला नहीं कर सकते. रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व, कर्मठता और कार्यशैली पर एक आल्हा भी सुनाया.