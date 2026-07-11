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रामभक्तों के खून से सना है सपा का इतिहास... गोरखपुर में गरजे सीएम योगी

Gorakhpur News:सीएम योगी शनिवार शाम गोरखपुर में भटहट-बांसस्थान फोरलेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपये की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 11, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:36 PM IST
रामभक्तों के खून से सना है सपा का इतिहास... गोरखपुर में गरजे सीएम योगी
Image Credit: CM Yogi Adityanath

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