दिवाली पर गोरखपुर के इस जंगल में होगा मंगल! सीएम योगी वनटांगियों संग मनाएंगे दीपोत्सव

CM Yogi Diwali in Gorakhpur: गोरखपुर के कुसम्ही जंगल के बीच बसे वनटांगिया गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली मनाने पहुंच रहे हैं. यह वही गांव है, जहां से सीएम योगी हर साल अपने दीपोत्सव की शुरुआत करते हैं. योगी बाबा के आने की खबर से पूरा गांव दीयों की जगमगाहट और खुशियों से चमक उठा है.
Trending Photos
नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: जिले के कुसम्ही जंगल के बीच बसे वनटांगिया गांव,जंगल तिकोनिया नम्बर तीन में दीपावली का उत्सव शुरू हो चुका है. यहां हर घर में सजे दीए रंगोली और सफाई की यह तस्वीरें बताती हैं कि कोई खास आने वाला है.और जो खास हैं वो कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं.
सांसदी के समय यहां दिवाली मना रहे योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ ने बतौर सांसद ही इन वंचित वनटांगियों के बीच दीपावली मनाने की परंपरा शुरू की थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इसे निभाते आ रहे हैं. उनके लिए ये केवल उत्सव नहीं, बल्कि एक संकल्प है उन लोगों तक रोशनी पहुंचाने का जो कभी अंधेरे में अपना जीवन गुजारते थे.
वनटंगिया गांव में सीएम के साथ दिवाली की तैयारी
बीते एक हफ्ते से हर आंगन में तैयारियाँ चल रही हैं. यहां हर कोई घर रंग रहा है, कोई सजावट कर रहा है, तो कोई मेहमानों के स्वागत में जुटा है. गांव के लोग कहते हैं, “दीपावली तब पूरी होती है जब बाबा जी हमारे साथ दीप जलाते हैं.”
गांव के बड़े बुजुर्ग मोहन कहते हैं जब से बाबा के गोड़ ये गांव में पड़ल तबसे इहाँ गांव उजियार हो गइल... अब त बिना बाबा के तिउहार अधूरा लागेला.” वहीं गांव की महिला मीरा निषाद कहती हैं कि पहले हम लोगन के पास वोट दिहले के अधिकार आवास बिजली पानी स्कूल सड़क आदि की सुविधा उपलब्ध नाही रहल लेकिन बाबा जवन ठान लेवलें, ओकरा पूरा कइके रहेलन. बाबा के सरकार बनले के बाद हम लोगन के आवास बनी गईल बिजली पानी सड़क स्कूल राशन सब कुछ के सुविधा उपलब्ध हो गइल बा हमनी खातिर बाबा भगवान से कम नाही बाड़े.
योगी आदित्यनाथ के कदमों से चमकी गांव की किस्मत
कभी बेदखली के डर में जीने वाले वनटांगिया वासियों को आज पहचान, हक और सुविधा सब कुछ मिला है. राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने के बाद आज यहां पक्के घर हैं, सड़कें हैं, बिजली है, स्कूल हैं,और बच्चों के चेहरों पर भविष्य की उम्मीद है. सीएम योगी जब आते हैं, तो दीपावली के साथ लाते हैं खुशियों के अनगिनत दीप बच्चों के लिए मिठाई, कापी-किताबें और गांव वालों के लिए नई सौगातें देते हैं.
सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन मुस्तैद
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है. सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर डीएम और एसएसपी ने खुद तैयारियों का जायजा लिया है. पूरे क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
Watch Video: सीएम योगी ने की रामलला की आरती और पूजा, दीप प्रज्ज्वलित कर अयोध्या दीपोत्सव का किया आगाज
वनटांगिया को मिली विकास, संवेदना और आत्मसम्मान की रोशनी
वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नम्बर तीन से हर साल जगमगाती यह रोशनी सिर्फ दीयों की नहीं, बल्कि विकास, संवेदना और आत्मसम्मान की रोशनी से लाने वाली दिवाली है. यह दिवाली उन उम्मीदों की है — जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने हकीकत में बदला है. अब तो यहां के किसान घरेलू पशुओं से भरपूर दूध पैदा कर उसकी सप्लाई शहर में करके अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना रहे हैं.वनटांगिया गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वजह से दूध की गंगा बह रही है.