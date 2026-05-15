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महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी, 203 करोड़ रुपये की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण-शिलान्यास

CM yogi Maharajganj Visit: सीएम योगी आदित्यनाथ आज महराजगंज जिले के दौरे पर रहेंगे. सीएम 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. जिसके बाद वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 15, 2026, 10:15 AM IST
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Maharajganj News
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अमित त्रिपाठी/महराजगंज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे. सीएम योगी 208 करोड़ की लागत से 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे. सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है.

CM योगी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
सीएम योगी ने दौरे को लेकर अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आज महराजगंज की पावन धरती पर ₹208 करोड़ से अधिक लागत की 79 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के माध्यम से विकास, विश्वास और जनकल्याण के नए अध्याय को गति प्राप्त होगी। इस अवसर पर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति-पत्र एवं टूलकिट वितरण के साथ आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण के संकल्प को भी नई ऊर्जा मिलेगी।

तत्पश्चात गोरखपुर में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में सहभाग कर राष्ट्र निर्माण, सुशासन और विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में सार्थक संवाद का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही, अमृत 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करूंगा।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
मुख्यमंत्री योगी नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से सटे नौतनवा में करीब 11 पहुंचेंगे.  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी के नव निर्मित घर के घरभोज और सुंदरकांड में भी शामिल होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के दृष्टिगत व्यापक तैयारी की गई है. कार्यक्रम स्थल को 7 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है.  इस दौरान एक अपर पुलिस अधीक्षक 8 क्षेत्राधिकारी ( CO ) 18 प्रभारी निरीक्षक 14 निरीक्षक 150 उपनिरीक्षक 650 मुख्य आरक्षी 60 महिला आरक्षी 18 फायर ब्रिगेड टीम और दो कंपनी पीएसी बल तैनात किए गए हैं. 

 हाई अलर्ट पर  सीमावर्ती इलाके
भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर कार्यक्रम प्रस्तावित होने के नाते सीमावर्ती इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. वहीं संवेदनशील इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है.

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