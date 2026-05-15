CM योगी का गोरखपुर दौरा: शहर को मिलेगी जलभराव से मुक्ति और नए स्टेडियम की सौगात

गोरखपुर न्यूज/नागेंद्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अपने दो दिनों के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री शहर के विकास से जुड़ी बड़ी योजनाओं का जायजा लेंगे और जनता की समस्याएं भी सुनेंगे. उनके आने को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और सड़कों से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

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मुख्यमंत्री शुक्रवार दोपहर बाद सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे. इसके बाद शाम को वह राप्तीनगर में समाज के पढ़े-लिखे और सम्मानित लोगों, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और वकीलों के साथ एक खास बैठक करेंगे. इस 'प्रबुद्ध सम्मेलन' के जरिए वे शहर के विकास पर चर्चा करेंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लेंगे.

जलभराव से मिलेगी राहत

इस सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री गोड़धोइया नाले के काम को देखने जाएंगे. शहर के आधे हिस्से को जलभराव और गंदगी से बचाने के लिए करीब 495 करोड़ रुपये खर्च करके इस नाले का कायाकल्प किया जा रहा है. मुख्यमंत्री यह देखेंगे कि काम कितना पूरा हुआ है और इसे समय पर शुरू करने में क्या चुनौतियां आ रही हैं. इस नाले के बन जाने से बरसात के मौसम में लोगों के घरों में पानी भरने की समस्या खत्म हो जाएगी.

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नए स्टेडियम का शिलान्यास और जनता दर्शन

शुक्रवार की रात मंदिर में ही गुजारने के बाद, शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री हमेशा की तरह पूजा-पाठ और गौ-सेवा करेंगे. इसके बाद वे 'जनता दर्शन' में आए हुए आम लोगों से मिलेंगे और उनकी परेशानियों को सुनकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को निपटारे का आदेश देंगे. शनिवार को मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा कार्यक्रम तालनदोर में होगा, जहां वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखेंगे. यह स्टेडियम बन जाने के बाद गोरखपुर में भी बड़े क्रिकेट मैच हो सकेंगे, जिससे इलाके के खिलाड़ियों को बहुत फायदा होगा.

धार्मिक स्थलों पर भी तैयारी

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्राचीन बाबा मुंजेश्वर नाथ मंदिर में भी लोगों ने खास तैयारी की है. स्थानीय लोगों की इच्छा है कि मुख्यमंत्री वहां आकर दर्शन-पूजन करें. प्रशासन ने हेलीपैड से लेकर सड़कों की मरम्मत तक के काम पूरे कर लिए हैं ताकि मुख्यमंत्री के इस व्यस्त दौरे में कोई रुकावट न आए. यह दौरा गोरखपुर के लोगों के लिए विकास की नई उम्मीद लेकर आया है.

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