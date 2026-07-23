CM योगी का गोरखपुर दौरा, जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, गोवंश की सेवा कर दिया अधिकारियों को कड़ा निर्देश

धन के अभाव में नहीं रुकेगा किसी का इलाज

जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी लोगों को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि सरकार इलाज के लिए पूरा सहयोग देगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों के इलाज का इस्टीमेट जल्द से जल्द तैयार कर शासन को भेजा जाए, जिससे समय पर आर्थिक सहायता मिल सके. इसके साथ ही, उन्होंने पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने पर भी जोर दिया.