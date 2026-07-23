CM योगी का गोरखपुर दौरा, जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, गोवंश की सेवा कर दिया अधिकारियों को कड़ा निर्देश

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गोरखपुर न्यूज/नागेन्द्र मणि त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन काफी सक्रिय नजर आए. उन्होंने सुबह की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में पूजा-पाठ और गोसेवा के साथ की. इसके बाद मंदिर परिसर में एक 'जनता दर्शन' का आयोजन किया गया, जिसमें दूर-दूर से आए करीब 200 लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने खुद सुना और अधिकारियों को उनके जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए.
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी के प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए निर्देश दिए कि हर शिकायत का निस्तारण त्वरित, पारदर्शी और पूरी संतुष्टि के साथ होना चाहिए.
राजस्व और पुलिस मामलों पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता दर्शन में आने वाले राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए. पारिवारिक विवादों के मामलों में उन्होंने सलाह दी कि पहले आपसी संवाद से मामला सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय न हो.
धन के अभाव में नहीं रुकेगा किसी का इलाज
जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी लोगों को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि सरकार इलाज के लिए पूरा सहयोग देगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों के इलाज का इस्टीमेट जल्द से जल्द तैयार कर शासन को भेजा जाए, जिससे समय पर आर्थिक सहायता मिल सके. इसके साथ ही, उन्होंने पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने पर भी जोर दिया.
मंदिर परिसर में की गोसेवा
जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण किया. उन्होंने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद वे मंदिर की गोशाला पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हाथों से गायों और गोवंश को गुड़ खिलाया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोशाला के कर्मचारियों को गोवंश की साफ-सफाई और उनकी बेहतर देखभाल करने के लिए कई जरूरी निर्देश भी दिए.