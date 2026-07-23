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CM योगी का गोरखपुर दौरा, जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, गोवंश की सेवा कर दिया अधिकारियों को कड़ा निर्देश

Gorakhpur News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन काफी सक्रिय नजर आए. उन्होंने सुबह की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में पूजा-पाठ और गोसेवा के साथ की. इसके बाद मंदिर परिसर में एक 'जनता दर्शन' का आयोजन किया गया, जिसमें दूर-दूर से आए करीब 200 लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने खुद सुना और अधिकारियों को उनके जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 23, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:14 AM IST
CM योगी का गोरखपुर दौरा, जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, गोवंश की सेवा कर दिया अधिकारियों को कड़ा निर्देश

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