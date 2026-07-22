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जलभराव की समस्या बर्दाश्त नहीं, सीएम योगी ने अ​फसरों को दी चेतावनी

Gorakhpur News: सीएम योगी बुधवार दोपहर एनेक्सी भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जलनिकासी की तैयारियों की समीक्षा की.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 22, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:49 PM IST
जलभराव की समस्या बर्दाश्त नहीं, सीएम योगी ने अ​फसरों को दी चेतावनी

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