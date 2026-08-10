संतकबीरनगर को सीएम योगी देंगे करोड़ों रुपये की सौगात, जानें डेढ़ महीने में दूसरी बार क्यों जा रहे मुख्यमंत्री

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नीरज त्रिपाठी/संतकबीरनगर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 11 अगस्त को संतकबीरनगर जिले के दौरे पर आएंगे. सीएम योगी यहां जिले को 684 करोड़ की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इसके बाद सीएम कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार दोपहर तीन बजे जिले में पहुंचेंगे.
डेढ़ महीने में दूसरी बार जाएंगे सीएम योगी
सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है. प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. सीएम योगी का डेढ़ महीने के भीतर जिले में यह दूसरा दौरा है. इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 जून को जिले के धनघटा विधानसभा में पहुंचकर करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी थी. सीएम के दूसरे दौरे को लेकर लोगों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साह है. उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम योगी जिले को मेडिकल कालेज सहित विकास की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे.
सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया
सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है. संतकबीरनगर के डीएम आलोक कुमार और एसपी संदीप कुमार मीणा ने जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और जरूरी दिशा-निर्देश दिए. सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा-व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं. एसपी संदीप कुमार मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कुछ जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा. कार्यक्रम स्थल पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी.
खलीलाबाद और मेंहदावल विधानसभा को मिलेगी सौगात
बताया जा रहा है कि सीएम योगी खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में 58 करोड़ 23 लाख 27 हजार रुपये लागत की प्रस्तावित 22 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे. साथ ही 2 अरब 14 करोड़ 71 लाख 96 हजार रुपये लागत की प्रस्तावित 48 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. वहीं, मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र में 95 करोड़ 92 लाख 01 हजार रुपये लागत की प्रस्तावित 16 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे. 1 अरब 98 करोड़ 88 लाख 81 हजार रुपये लागत की प्रस्तावित 33 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे.
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