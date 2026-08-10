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संतकबीरनगर को सीएम योगी देंगे करोड़ों रुपये की सौगात, जानें डेढ़ महीने में दूसरी बार क्यों जा रहे मुख्यमंत्री

Sant Kabir Nagar news: सीएम योगी डेढ़ महीने में दूसरी बार संतकबीरनगर दौरे पर जा रहे हैं. इस दौरान वह खलीलाबाद और मेंहदावल विधानसभा को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 10, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:18 PM IST
संतकबीरनगर को सीएम योगी देंगे करोड़ों रुपये की सौगात, जानें डेढ़ महीने में दूसरी बार क्यों जा रहे मुख्यमंत्री
Image Credit: Social Media

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