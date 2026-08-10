संतकबीरनगर को सीएम योगी देंगे करोड़ों रुपये की सौगात, जानें डेढ़ महीने में दूसरी बार क्यों जा रहे मुख्यमंत्री

डेढ़ महीने में दूसरी बार जाएंगे सीएम योगी

सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है. प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं. सीएम योगी का डेढ़ महीने के भीतर जिले में यह दूसरा दौरा है. इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 जून को जिले के धनघटा विधानसभा में पहुंचकर करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी थी. सीएम के दूसरे दौरे को लेकर लोगों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साह है. उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम योगी जिले को मेडिकल कालेज सहित विकास की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे.